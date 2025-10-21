Slušaj vest

Države čanice Evropske unije sarađuju sa Ukrajinom na predlogu od 12 tačaka za okončanje rata sa Rusijom, na trenutnim linijama fronta.

Prema rečima izvora upoznatih sa materijom, predloženi plan će nadgledati mirovni savet na čelu sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

Ukrajinski list navodi da kada Rusija pristane na prekid vatre i obe strane se obavežu da će zaustaviti teritorijalno napredovanje, dalja rešenja će uključivati povratak sve deportovane dece u Ukrajinu i razmenu zarobljenika, prenela je Ukrajinska pravda pisanje Blumberga.

Ukrajina bi dobila bezbednosne garancije, sredstva za sanaciju štete nastale u ratu i put ka brzom pristupanju Evropskoj uniji.

1130273-pristinakosovo-edit.jpg
Foto: AP, EPA, Accuweather

Sankcije Rusiji biće postepeno ukidane, iako će oko 300 milijardi dolara zamrznutih rezervi ruske centralne banke biti vraćeno samo ukoliko Moskva pristane da doprinese posleratnoj obnovi Ukrajine. 

Moskva i Kijev će početi razgovore o upravljanju okupiranim teritorijama, iako ni EU, ni Ukrajina, pravno ne priznaju nijednu okupiranu zemlju kao rusku, dodaju izvori.

Ovaj predlog odražava Trampove pozive prošle nedelje da se sukob odmah zamrzne na sadašnjim linijama pre početka pregovora, ali je ranije u toku dana ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov odbacio takvu mogućnost u ovom trenutku.

(Kurir.rs/UkrajinskaPravda/P.V.)

Ne propustitePlaneta"PUTINE, NE IDI U BUDIMPEŠTU, BRITANCI ĆE TE UBITI"! Pukovnik obaveštajne službe uputio dramatično upozorenje predsedniku Rusije
x01 EPA Alexander Kazakov Sputnik Kr.jpg
PlanetaEVO ZAŠTO ZELENSKOM NIJE PRIJALO GOSTOVANJE U BELOJ KUĆI Tramp ga pritiskao da se odrekne Donbasa!
vladimir putin donald tramp volodimir zelenski.jpg
Planeta"KAKO JE NESTALA PRIČA O TOMAHAVCIMA, TAKO SU NAS NAPALI JOŠ JAČE" Zelenski o udarima Rusije na energetsku infrastrukturu u Ukrajini
x AP Evan Vucci.jpg
PlanetaTRAMP NE VERUJE U POBEDU KIJEVA "Nikada nisam rekao da će Ukrajina pobediti. Nije nemoguće, ali smatram da neće"
Vladimir Zelenski ,Donald Tramp