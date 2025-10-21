SAMO JOŠ DA SE RUSIJA SLOŽI

Države čanice Evropske unije sarađuju sa Ukrajinom na predlogu od 12 tačaka za okončanje rata sa Rusijom, na trenutnim linijama fronta.

Prema rečima izvora upoznatih sa materijom, predloženi plan će nadgledati mirovni savet na čelu sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

Ukrajinski list navodi da kada Rusija pristane na prekid vatre i obe strane se obavežu da će zaustaviti teritorijalno napredovanje, dalja rešenja će uključivati povratak sve deportovane dece u Ukrajinu i razmenu zarobljenika, prenela je Ukrajinska pravda pisanje Blumberga.

Ukrajina bi dobila bezbednosne garancije, sredstva za sanaciju štete nastale u ratu i put ka brzom pristupanju Evropskoj uniji.

Sankcije Rusiji biće postepeno ukidane, iako će oko 300 milijardi dolara zamrznutih rezervi ruske centralne banke biti vraćeno samo ukoliko Moskva pristane da doprinese posleratnoj obnovi Ukrajine.

Moskva i Kijev će početi razgovore o upravljanju okupiranim teritorijama, iako ni EU, ni Ukrajina, pravno ne priznaju nijednu okupiranu zemlju kao rusku, dodaju izvori.