Slušaj vest

Francuska tužiteljka Lora Beko rekla je danas da se finansijska šteta od nedavne pljačke najpoznatijeg muzeja na svetu, Luvra, procenjuje na 88 miliona evra.

Oko 60 inspektora je u potrazi za grupom koja je počinila neviđenu pljačku usred bela dana, preneo je Frans 24.

Beko je za RTL rekla da je kustos muzeja procenio gubitak, ali da lopovi ne mogu da dobiju taj novac ukoliko bi uspeli da prodaju dragocenosti ukoliko bi im palo na pamet da istope i rastave sav ukradeni zlatni nakit i dragulje.

Pljačka muzeja dogodila se 19. oktobra i trajala je manje od osam minuta.

Lopovi su iz čuvenog francuskog muzeja Luvr u Parizu ukrali nakit vredan milione evra. Ukradeno je osam predmeta, uključujući dijademe, ogrlice, minđuše i broševe. Foto: Kurir/A.S.

Ukradeno je devet dragulja koji su pripadali Napoleonu i carici Evgeniji.

Dva od njih su već pronađena: Evgenijina kruna, oštećena, i još jedan predmet.

Francuski predsednik Emanuel Makron rekao je da će počinioci biti uhvaćeni i izvedeni pred lice pravde.

(Kurir.rs/France24/P.V.)

Ne propustitePlanetaTO NISU LOPOVI VEĆ "KOMANDOSI": Ovako je isplanirana spektakularna PLJAČKA LUVRA! Svet strahuje od jednog scenarija, a desila se i BIZARNA SLUČAJNOST (FOTO)
Luvr krađa
PlanetaŠTA SE KRIJE IZA SPEKTAKULARNE PLJAČKE ČUVENOG LUVRA?! "Tražena cifra će biti plaćena BEZ IKAKVIH PITANJA" Bivši pljačkaš OTKRIVA: "Morali su..."
Luvr muzej Louvre Museum.jpg
PlanetaPLJAČKAŠI OSTAVILI JEDAN BITAN TRAG, A SADA SU U NAJVEĆOJ DILEMI! Kako je izvedena spektakularna pljačka Luvra, cure NOVI DETALJI - "Mislim da su potcenili..."
Opljačkan Luvr!
PlanetaFILMSKA PLJAČKA LUVRA, ZA 7 MINUTA NESTALO JE SVETSKO BLAGO! Trojica maskiranih lopova ukrali NAPOLEONOVE DRAGULJE, mrežama kruže ŠOK snimci (VIDEO, FOTO)
Opljačkan Luvr!