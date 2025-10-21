Slušaj vest

Izrael je pozvao kanadskog premijera Marka Karnija da preispita svoje obećanje da će poštovati nalog Međunarodnog krivičnog suda (MKS) za hapšenje premijera Bendžamina Netanjahua ako dođe u Kanadu.

Blumberg je prošle nedelje objavio intervju sa Karnijem u kojem je upitan da li bi ispunio obećanje svog prethodnika Džastina Trudoa da će uhapsiti Netanjahua zbog optužbi za ratne zločine ako dođe u Kanadu, na šta je Karni odgovorio da hoće.

"Verujemo da bi premijer Karni, naravno, trebalo da preispita ovo i da poželi dobrodošlicu premijeru Netanjahuu, lideru jedine jevrejske države i demokratske zemlje na Bliskom istoku, u Kanadi", rekla je novinarima portparolka izraelske vlade Šoš Bedrosijan.

Mark Karni

MKS je prošle godine izdao nalog za hapšenje Netanjahua zbog ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti u sukobu u Gazi. Izrael odbacuje nadležnost suda sa sedištem u Hagu i poriče ratne zločine u Gazi. Bedrosijan je rekla da odluka Kanade da prizna palestinsku državu "nagrađuje terorizam" i "samo je dodala ulje na vatru antisemitizma u Kanadi".