KANADSKI PREMIJER ZAPRETIO: Uhapsio bih Netanjahua ako dođe ovde
Izrael je pozvao kanadskog premijera Marka Karnija da preispita svoje obećanje da će poštovati nalog Međunarodnog krivičnog suda (MKS) za hapšenje premijera Bendžamina Netanjahua ako dođe u Kanadu.
Blumberg je prošle nedelje objavio intervju sa Karnijem u kojem je upitan da li bi ispunio obećanje svog prethodnika Džastina Trudoa da će uhapsiti Netanjahua zbog optužbi za ratne zločine ako dođe u Kanadu, na šta je Karni odgovorio da hoće.
"Verujemo da bi premijer Karni, naravno, trebalo da preispita ovo i da poželi dobrodošlicu premijeru Netanjahuu, lideru jedine jevrejske države i demokratske zemlje na Bliskom istoku, u Kanadi", rekla je novinarima portparolka izraelske vlade Šoš Bedrosijan.
MKS je prošle godine izdao nalog za hapšenje Netanjahua zbog ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti u sukobu u Gazi. Izrael odbacuje nadležnost suda sa sedištem u Hagu i poriče ratne zločine u Gazi. Bedrosijan je rekla da odluka Kanade da prizna palestinsku državu "nagrađuje terorizam" i "samo je dodala ulje na vatru antisemitizma u Kanadi".
Kurir.rs/Agencije