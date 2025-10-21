Slušaj vest

Međunarodni komitet Crvenog krsta (ICRC) saopštio je danas da je predao tela 15 Palestinaca, ranije pritvorenih u Izraelu, palestinskim vlastima u Gazi.

„ICRC je danas završio predaju tela preminulih Palestinaca vlastima u Gazi, u svojstvu neutralnog posrednika.

Lokalne zdravstvene vlasti u Gazi potvrdile su da je danas primljeno 15 tela“, navodi se u saopštenju.

Predaja je deo sporazuma o prekidu vatre između Hamasa i Izraela.

Prema sporazumu, Izrael mora da preda tela 15 Palestinaca za svako vraćeno telo izraelskog taoca.

Izrael je danas saopštio da je identifikovao telo trinaestog taoca, koje je Hamas sinoć vratio.

