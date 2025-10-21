Deo sporazuma o prekidu vatre između Hamasa i Izraela.
Crveni krst predao tela 15 Palestinaca vlastima u Pojasu Gaze
Međunarodni komitet Crvenog krsta (ICRC) saopštio je danas da je predao tela 15 Palestinaca, ranije pritvorenih u Izraelu, palestinskim vlastima u Gazi.
„ICRC je danas završio predaju tela preminulih Palestinaca vlastima u Gazi, u svojstvu neutralnog posrednika.
Lokalne zdravstvene vlasti u Gazi potvrdile su da je danas primljeno 15 tela“, navodi se u saopštenju.
Predaja je deo sporazuma o prekidu vatre između Hamasa i Izraela.
Prema sporazumu, Izrael mora da preda tela 15 Palestinaca za svako vraćeno telo izraelskog taoca.
Izrael je danas saopštio da je identifikovao telo trinaestog taoca, koje je Hamas sinoć vratio.
Kurir.rs/Agencije
