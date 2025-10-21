Slušaj vest

Dosadašnji savetnik za nacionalnu bezbednost izraelskog premijera Benjamina Netanjahua Tzači Hanegbi saopštio je danas da ga je Netanjahu smenio i da je ta odluka odmah stupila na snagu.

Hanegbi, dugogodišnji član stranke Likud i bivši ministar još od 1990-ih godina, navodno se protivio Netanjahuovom planu da se tokom leta izvrši kopnena ofanziva na Gazu, kao i neuspešnom pokušaju likvidacije lidera Hamasa u Kataru prošlog meseca, preneo je Tajms of Izrael.

U saopštenju, Hanegbi priznaje da je bilo neslaganja s Netanjahuom, ali ističe da je zahvalan na prilici da učestvuje u kreiranju spoljne i bezbednosne politike Izraela u "izazovnim godinama".

"Zahvalio sam premijeru na privilegiji da budem partner u oblikovanju politike države, na mogućnosti da izražavam nezavisne stavove u osetljivim diskusijama i na profesionalnom dijalogu koji smo vodili, čak i u trenucima neslaganja", naveo je Hanegbi.

On je upozorio da rat, koji je počeo 7. oktobra 2023. godine i u kojem je nedavno stupilo na snagu primirje, još nije završen.

Foto: ALAA BADARNEH/EPA

"Naši borci su i dalje u pripravnosti na više frontova, a zadatak da svi naši taoci budu vraćeni još nije ispunjen", rekao je Hanegbi. Takođe je podsetio da Izrael još nije ostvario cilj da, bilo diplomatskim ili vojnim putem, ukloni terorističke organizacije iz Pojasa Gaze, razoruža ih i obezbedi da ta teritorija više ne predstavlja pretnju.

Hanegbi je preuzeo deo odgovornosti za, kako je rekao, "strašni neuspeh od 7. oktobra", naglasivši da je potrebna temeljna istraga kako bi se izvukle pouke i obnovilo poverenje javnosti.

Netanjahu je u prethodnom periodu ostao i bez drugih ključnih saradnika. Šef kabineta Cahi Braverman uskoro preuzima funkciju ambasadora Izraela u Velikoj Britaniji, dok se za ministra za strateška pitanja Ron Dermer očekuje da se povuče iz javne službe u narednim mesecima.