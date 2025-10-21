RUSIJA TRAŽILA CEO DONBAS: Zbog ovog "NON PEJPERA" otkazan susret Trampa i Putina u Budimpešti!
U privatnom saopštenju poslatom SAD tokom vikenda, poznatom kao "non pejper", Rusija je ponovila svoje prethodne uslove za postizanje mirovnog sporazuma sa Ukrajinom, navode dvojica američkih zvaničnika i osoba upućena u situaciju, javlja Rojters.
Rusija je, naime, ponovila zahtev da preuzme kontrolu nad celim regionom Donbasa u Ukrajini, rekao je jedan od američkih zvaničnika, a takav stav efektivno odbacuje Trampov predlog da linije fronta budu "zamrznute" na svojim trenutnim lokacijama.
Bela kuća i ruska ambasada u Vašingtonu nisu odmah odgovorili na zahtev za komentar.
Vest o "non pejperu" - što je diplomatski izraz za neformalni dokument kojim se jednoj strani saopštava stav druge strane - pojavila se dok predloženi samit između Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u Budimpešti izgleda sve manje izvestan. Zvaničnik Bele kuće rekao je Reutersu u utorak da za taj sastanak "u neposrednoj budućnosti" nema planova.
Tramp je imao telefonski razgovor sa Putinom u četvrtak, nakon čega je rekao da će se sastanak u Budimpešti održati, moguće u naredne dve nedelje.
Na privatnom sastanku s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u petak, Reuters i drugi mediji izvestili su da su američki zvaničnici predstavili ukrajinskom lideru plan Kremlja kojim bi Ukrajina odustala od regiona Donbasa u zamenu za male delove regiona Zaporožje i Herson. Zelenski je odbio, a Tramp je potom javno izjavio da bi postojeće linije fronta trebalo da budu "zamrznute".
Rusija je takođe u "non pjperu" ponovila svoj prethodni stav da nijedna NATO vojska ne sme biti raspoređena u Ukrajini kao deo bilo kog mirovnog sporazuma, rekao je jedan od zvaničnika.
Kurir.rs/Rojters