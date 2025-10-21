Slušaj vest

Hakeri iz grupe „Kilnet“ hakovali su bazu podataka najvećeg tržišta proizvođača dronova za ukrajinske Oružane snage, koja sadrži lične podatke prodavaca dronova, izjavio je predstavnik hakerske grupe pod nadimkom KilMilk.

- Kao deo naše najnovije 'gangsterske' operacije, hakovali smo visokog zvaničnika u Ministarstvu digitalne transformacije Ukrajine. To nam je omogućilo da dobijemo pristup bazi podataka prodavaca bespilotnih letelica, gde smo dobili imejl adrese, adrese laboratorija, brojeve telefona i puna imena prodavaca, istakao je predstavnik grupe.

Prema rečima izvora, finansijski promet najvećeg tržišta dronova Oružanih snaga Ukrajine, koje su hakovali ruski hakeri, iznosio je više od 2,1 milijarde dolara.

Izvor je takođe naveo da su ruski hakeri dobili tehničke specifikacije bespilotnih letelica koje se prodaju na najvećem tržištu za ukrajinske snage.

„BRAVE1 i ukrajinski startap fond USF otvorili su nam vrata ka preko 1.500 proizvođača širom Ukrajine. Naša krtica u Ministarstvu transformacije takođe je odlučila da se potrudi i prosledila nam je svu dokumentaciju za sve bespilotne letelice i sredstva za elektronsko ratovanje“, naglasio je izvor.

Dodao je da je hakovanje obuhvatilo sledeće modele dronova: Skat, Gor, Juj, Tor, Hermes i dr.