Slušaj vest

Direktan prenos televizije iz Kalifornije emitovao je užasnu scenu kada je osumnjičeni koji je bežao od policije pao pod automobil koji ga je pogodio u punoj brzini.

Naravno, poginuo je na licu mesta, pre nego što su kamere uspele da se prebace na drugi kadar.

Helikopter CBS Los Angeles snimao je policijsku poteru za osumnjičenim za krađu u ukradenom belom kombiju kroz Čajna Taun u ponedeljak, kada je vozač ušao na autoput 110 i uskoro se zaustavio.

Vozač je potom izašao kroz prozor kombija dok se vozilo još polako kretalo napred, a zatim je odmah pokušao da pređe preko ograde koja je delila dva smera.

Međutim, posrnuo je i pao u najbržu traku - istog trenutka na njega naleteo automobil i direktno ga udario - dok je kamera snimala čitavu scenu u kojoj se videlo da ni drugi automobili nisu mogli da se zaustave.

"O, Bože! O ne, o ne", vikao je zapreprašteni voditelj, dok je neko drugi naređivao kamermanu da zadrži širok kadar.

Kada je uživo uključenje prešlo u studio, voditelji su bili sa otvorenim ustima od šoka, jer su upravo videli - i prikazali - smrt čoveka u direktnom prenosu.

Prema KTLA, muškarca su udarila dva automobila.

Policija je pokušala mere spasavanja dok su čekali dolazak hitne pomoći iz vatrogasnog odeljenja Los Anđelesa, prema snimcima KTLA.

Ali kada je hitna pomoć stigla, telo osumnjičenog već je prekriveno belim pokrivačem na sredini autoputa.

U kombiju nije bilo drugih ljudi, iako je služba za kontrolu životinja pozvana na lice mesta da izvadi psa iz vozila. Nije jasno da li je životinja povređena.

Saobraćaj je šest sati bio zatvoren u oba smera dok su istražitelji obrađivali mesto nesreće.