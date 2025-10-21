Slušaj vest

Kovčege sa telima prethodno je Crvenom krstu isporučio Hamas, prenosi Tajms of Izrael.

Izraelska vojska je saopštila da će izvršiti inspekciju kovčega, posle čega će ih umotati u izraelske zastave, vojni rabin će obaviti kratku ceremoniju.

Tela će potom biti preneta u forenzički institut Abu Kabir u Tel Avivu radi identifikacije.

Ranije danas, vođa Hamasa Halil el Haja izjavio je za egipatsku televiziju Al-Kahira da je Hamas spreman da pronađe i preda Izraelu tela 15 talaca koji su držani u zarobljeništvu u Pojasu Gaze, ali je poručio da je za to potrebno više vremena i teška mehanizacija.

"Spremni smo da pronađemo i predamo sva tela talaca u skladu sa sporazumom i nemamo želju da zadržimo bilo koga. Neka tela budu vraćena porodicama. I naši mučenici će biti vraćeni i dostojanstveno sahranjeni", rekao je El Haja.