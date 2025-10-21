Slušaj vest

Dok počinje izgradnja nove balske dvorane predsednika Donalda Trampa u Beloj kući, vredne 250 miliona dolara, identiteti bogatih donatora i korporacija koje finansiraju projekat ostaju obavijeni velom tajne, izveštava Bi-Bi-Si .

Radovi na raskošnoj zgradi od 8.360 kvadratnih metara počeli su juče, kada su bageri i građevinski radnici počeli da ruše delove Istočnog krila.

Američki predsednik je rekao da će lično platiti značajan deo troškova izgradnje i nagovestio da su neki, još uvek anonimni, donatori spremni da izdvoje više od 20 miliona dolara za završetak projekta.

Foto: Jacquelyn Martin/AP

Zabrinutost zbog modela finansiranja

Ovaj model finansiranja izazvao je zabrinutost kod nekih pravnih stručnjaka, koji smatraju da bi se mogao protumačiti kao plaćanje za pristup administraciji.

„Smatram ovu ogromnu balsku dvoranu etičkom noćnom morom“, rekao je za BBC Ričard Peinter, bivši glavni advokat za etiku u Beloj kući tokom mandata Džordža V. Buša od 2005. do 2007. godine.

„To je korišćenje pristupa Beloj kući za prikupljanje novca. Ne sviđa mi se to“, dodao je. „Sve ove korporacije žele nešto od vlade.“

Foto: Alex Brandon/AP

Ko su potencijalni donatori?

Večera za potencijalne donatore, održana u Beloj kući 15. oktobra, okupila je visoke rukovodioce istaknutih američkih kompanija, uključujući Blackstone, OpenAI, Microsoft, Coinbase, Palantir, Lockheed Martin, Amazon i Google.

Među prisutnima su bili Vudi Džonson, vlasnik NFL tima Njujork Džetsi, i Šari i Edvard Glejzer, koji su, zajedno sa svojom braćom i sestrama, vlasnici Tampa Bej Bakanirsa i Mančester Junajteda.

Foto: JIM LO SCALZO/EPA

Obrazac za donaciju, koji je video CBS News, američki partner BBC-ja, sugeriše da bi donatori mogli dobiti „priznanje“ za svoje doprinose. Iako se planovi još uvek finalizuju, to priznanje bi moglo da uključi ugraviranje njihovih imena u samu strukturu.

Bela kuća je prvobitno najavila da će sala imati kapacitet od 650 mesta, ali je ove nedelje Tramp rekao da će moći da primi 999 ljudi.

Do sada je identifikovan samo jedan donator. Sudska dokumenta pokazuju da će Jutjub platiti 22 miliona dolara za projekat kao deo nagodbe sa Trampom u tužbi zbog suspenzije njegovog naloga nakon nereda u Kapitolu 6. januara 2021. godine.

Foto: Evan Vucci/AP

Međutim, nije poznato koliko su drugi gosti obećali. Zvanična lista još nije objavljena, iako zvaničnici Bele kuće kažu da planiraju da je otkriju. Dokumenti koje je dobio CBS pokazuju da će donacije obrađivati Fondacija za Nacionalni tržni centar (Trust for the National Mall), neprofitna organizacija koja prikuplja sredstva za projekte u Beloj kući.

Na događaju za donatore, Tramp je rekao da su mnogi prisutni bili „zaista, zaista velikodušni“ i da su ga neki pitali da li je 25 miliona dolara odgovarajuća donacija. „Rekao sam: 'Prihvatiću'“, rekao je Tramp.

Foto: Shutterstock

Odbrana Bele kuće i istorijski presedan

Bela kuća insistira da nema ništa neprimereno u traženju donacija i da će salu koristiti buduće administracije, a projekat neće koštati poreske obveznike ni dinara.

Ali Peinter smatra da bi se to moglo smatrati „šemom plaćanja za uslugu“, koja je pratila prethodne administracije obe stranke. Na primer, devedesetih godina prošlog veka, tadašnji predsednik Bil Klinton bio je pod istragom zbog navodne prodaje noćenja u Linkolnovoj spavaćoj sobi u zamenu za doprinose kampanji.

Tramp je nedavno tražio i korporativne sponzore za godišnje kotrljanje uskršnjih jaja u Beloj kući, što su neki protumačili kao takmičenje između kompanija za predsednikovu naklonost.

Tramp i zvaničnici administracije tvrde da je nova balska dvorana neophodna zbog nedostatka odgovarajućeg prostora za održavanje državnih večera i drugih događaja. Bela kuća često koristi šator na Južnom travnjaku za proslave u čast stranih lidera. Ipak, veličina nove dvorane, dodaje Peinter, predstavlja „ogromno iskušenje“ da se objekat koristi za političko prikupljanje sredstava.

„Ograničen prostor sada znači da ne dobijaju svi poziv u Belu kuću“, rekao je. „Po mom mišljenju, to je dobra stvar... trenutna veličina ograničava igru 'plati da bi igrao', barem u prostorijama Bele kuće.“ Uprkos sumnjama, dokazivanje bilo kakvog nezakonitog postupanja je malo verovatno. „Ne možete dokazati uslugu za uslugu“, rekao je Peinter. „Ali mislim da Trampova administracija ovde pomera granice“.