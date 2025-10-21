Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da još nije doneta nikakva odluka o sastanku sa pedsednikom Rusije Vladimirom Putinom, jer ne želi da gubi vreme.

Obećao je da će za dva dana objaviti svoje sledeće korake.

„Ne želim da gubim vreme, pa ćemo videti šta će se desiti... Još nisam doneo odluku“, rekao je Tramp kada su ga pitali o sastanku sa Putinom i mogućnosti slanja raketa Tomahavk Ukrajini .

Američki predsednik je dodao da će u roku od dva dana objaviti sledeće korake svoje administracije u vezi sa mogućim sastankom sa ruskim kolegom.

Zvaničnik Bele kuće je juče izjavio da Tramp trenutno ne planira lični sastanak sa Putinom.

Foto: Shutterstock

Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) i specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, komentarišući medijske izveštaje o predstojećem samitu Rusija-SAD u Mađarskoj, izjavio je da su pripreme za njega u toku.

Prošle nedelje, Vladimir Putin je obavio telefonski razgovor sa svojim američkim kolegom, o situaciji u Ukrajini. Nakon razgovora, Tramp je najavio planove za sastanak sa ruskim predsednikom u Budimpešti. Međutim, u utorak je zvaničnik Bele kuće rekao za RIA Novosti da Tramp nema neposredne planove za sastanak sa Putinom.

Dan posle telefonskog poziva, američki predsednik se sastao sa Volodimirom Zelenskim u Vašingtonu. Aksios je primetio da su razgovori bili napeti, a Tramp je delovao oštro. Jedan izvor je naveo da sastanak „nije prošao dobro“. Zelenski je bio primoran da održi konferenciju za novinare ispred Bele kuće.