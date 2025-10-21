Na protestu u Dablinu učestvovalo oko 500 ljudi

Na protestu u Dablinu učestvovalo oko 500 ljudi

Slušaj vest

Demonstranti na protestru protiv migranata zapalili su danas policijsko vozilo i napali pripadnike policije u blizini objekta za smeštaj tražilaca azila u Dablinu, saopštio je ministar pravde Irske Džim O’Kalahan, dan nakon što je jedan muškarac uhapšen zbog napada na devojčicu u istoj oblasti.

List Ajriš Tajms naveo je da je na protestu u zapadnom delu Dablina učestvovalo oko 500 ljudi.

Snimci zapaljenog policijskog kombija koje su podelili irski mediji i antimigrantske grupe na mreži X, prikazivali demonstrante s irskim zastavama i transparentima s antiimigrantskim porukama, preneo je Rojters.

Demonstranti su, kako se navodi, gađali policiju staklenim flašama i pirotehničkim sredstvima.

"Oni koji žele da unesu razdor u društvo i njihova instrumentalizacija zločina nije iznenađenje. To je neprihvatljivo i naići će na snažan odgovor", poručio je ministar pravde O’Kalahan u saopštenju.

Policija je saopštila da je muškarac u dvadesetim godinama priveden u toj oblasti, nakon što je navodno izvršio napad na maloletnu devojčicu (10).

Lider opozicione stranke Šin Fejn izneo je podatak da je protiv tog muškarca još u martu ove godine bila izdata naredba o deportaciji.

Ministar pravde je izjavio da je od najvišeg zvaničnika u svom resoru zatražio detaljan izveštaj o tome kako je vođen postupak obrade zahteva za azil u ovom slučaju.

Iako Irska, za razliku od većine evropskih zemalja, nema krajnje desničarske poslanike u parlamentu, poslednjih godina zabeležen je porast aktivnosti antiimigrantskih grupa, koje redovno organizuju skupove sa zahtevima za ograničenje imigracije, pojašnjava Reuters.

Slični neredi dogodili su se i pre dve godine, nakon što su tri deteta izbodena nožem u centru Dablina, što je takođe pokrenulo talas nasilnih protesta protiv migranata.