Slušaj vest

Demonstranti na protestru protiv migranata zapalili su danas policijsko vozilo i napali pripadnike policije u blizini objekta za smeštaj tražilaca azila u Dablinu, saopštio je ministar pravde Irske Džim O’Kalahan, dan nakon što je jedan muškarac uhapšen zbog napada na devojčicu u istoj oblasti.

List Ajriš Tajms naveo je da je na protestu u zapadnom delu Dablina učestvovalo oko 500 ljudi.

Snimci zapaljenog policijskog kombija koje su podelili irski mediji i antimigrantske grupe na mreži X, prikazivali demonstrante s irskim zastavama i transparentima s antiimigrantskim porukama, preneo je Rojters.

Demonstranti su, kako se navodi, gađali policiju staklenim flašama i pirotehničkim sredstvima.

"Oni koji žele da unesu razdor u društvo i njihova instrumentalizacija zločina nije iznenađenje. To je neprihvatljivo i naići će na snažan odgovor", poručio je ministar pravde O’Kalahan u saopštenju.

Policija je saopštila da je muškarac u dvadesetim godinama priveden u toj oblasti, nakon što je navodno izvršio napad na maloletnu devojčicu (10).

Lider opozicione stranke Šin Fejn izneo je podatak da je protiv tog muškarca još u martu ove godine bila izdata naredba o deportaciji.

Ministar pravde je izjavio da je od najvišeg zvaničnika u svom resoru zatražio detaljan izveštaj o tome kako je vođen postupak obrade zahteva za azil u ovom slučaju.

Iako Irska, za razliku od većine evropskih zemalja, nema krajnje desničarske poslanike u parlamentu, poslednjih godina zabeležen je porast aktivnosti antiimigrantskih grupa, koje redovno organizuju skupove sa zahtevima za ograničenje imigracije, pojašnjava Reuters.

Slični neredi dogodili su se i pre dve godine, nakon što su tri deteta izbodena nožem u centru Dablina, što je takođe pokrenulo talas nasilnih protesta protiv migranata.

Kurir.rs/Telegraf/Agencije

Ne propustitePlanetaRATNA ZONA U ENGLESKOM GRADU! Ljudi masovno izašli na ulice, pridružili im se nacionalisti! KRŠ i LOM! (FOTO/VIDEO)
engleska.jpg
PlanetaTRAMP HVALI NOVOG PREDSEDNIKA POLJSKE I DEMONSTRACIJE PROTIV MIGRANATA: Američki predsednik se oglasio na svojoj društvenoj mreži "Biće sjajan" (FOTO)
tramp.jpg
PlanetaNEREDI NA LEZBOSU, ZAPALJENI BAGERI I MAŠINE: Uhapšeno petoro nakon demonstracija protiv novog kampa za migrante! (VIDEO)
lezbos-bageri.jpg
PlanetaSUKOB NA PROTESTIMA U BRISELU: Policija udarila vodenim topovima po demonstrantima!
top.jpg
PlanetaMEKSIČKI GRADIĆ PRED EKSPLOZIJOM: U Tihuanu stiglo 3.000 migranata, građani ih dočekali na nož (FOTO, VIDEO)
kombo.jpg
Bosna i HercegovinaPROTESTI ZBOG MIGRANATA U BIHAĆU: Jaka kiša rasterala građane, sutra nove demonstracije! (VIDEO)
screenshot-2.jpg