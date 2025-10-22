Slušaj vest

Ukrajinske snage su 21. oktobra izvele napad velikih razmera raketama „Storm šedou“ na hemijsko postrojenje u Brjanskoj oblasti Rusije, potvrdio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

„Izvršen je masovan kombinovani raketni i vazdušni udar, uključujući upotrebu avionskih raketa „Storm Šedou“, koje su uspešno probile ruski sistem protivvazdušne odbrane“, saopštio je Generalštab. Operaciju su zajednički izvele Ratno vazduhoplovstvo u koordinaciji sa Mornaricom, Kopnenim snagama i drugim vojnim jedinicama.

Ključni objekat ruske vojne industrije

Napad je pogodio hemijski pogon u Brjansku, a posledice udara se još uvek procenjuju. Pogon proizvodi barut, eksploziv i komponente za raketno gorivo koje Rusija koristi u municiji i projektilima lansiranim na Ukrajinu. Generalštab ga je opisao kao „ključni objekat“ u ruskom vojno-industrijskom kompleksu.

Informacije o nestanku struje u Brjansku nakon napada pojavile su se i na društvenim mrežama.

Ova fabrika je i ranije bila meta napada, a u nekim od njih su navodno korišćene rakete dugog dometa ATACMS.

Moćne rakete Storm šedou

Rakete „Storm Šedou“, koje je isporučila Velika Britanija, imaju domet između 250 i 560 kilometara, u zavisnosti od verzije. Opremljene naprednim navigacionim sistemima, dizajnirane su za let na malim visinama i velikim brzinama, što povećava njihovu efikasnost u pogađanju kritičnih ciljeva.

Storm šedou Foto: Printscreen YouTube

Ukrajina ih je ranije koristila za pogađanje ciljeva u ruskim regionima Brjansk i Kursk, kao i na okupiranom Krimu.

Zelenski: Udari dugog dometa su ključ mira

Najnoviji napad dogodio se istog dana kada je predsednik Volodimir Zelenski rekao da ukrajinski dugometni udari na Rusiju „mogu da sadrže nezamenljiv ključ mira“.

Zelenski se nadao da će osigurati obećanje o raketama dugog dometa „Tomahavk“ tokom sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom 17. oktobra. Umesto toga, Tramp je rekao da želi da izbegne eskalaciju sa Rusijom i rekao da planira da održi bilateralni samit sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Međutim, planovi za američko-ruske razgovore su propali jer Kremlj nije želeo da prihvati Trampov poziv Kijevu i Moskvi da zamrznu linije fronta i proglase prekid vatre. Američki zvaničnici su 21. oktobra saopštili da nema planova za sastanak između Putina i Trampa u bliskoj budućnosti.

„Rusija nastavlja da čini sve da izbegne diplomatiju – i čim je pitanje dugometnih kapaciteta postalo manje hitno za nas – za Ukrajinu – interesovanje Rusije za diplomatiju je gotovo automatski izbledelo“, rekao je Zelenski 21. oktobra.

„To signalizira da upravo ovo pitanje – pitanje naših mogućnosti dubokih udara – može biti neophodan ključ mira“.