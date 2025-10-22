Slušaj vest

Američki ratni brodovi koji operišu u blizini obale Venecuele to ne čine bez stvarne pretnje.

Ta pretnja dolazi od prisustva ruske supersonične rakete tipa Kh-31, namenjene za napade na ciljeve na površini.

NATO ovaj projektil vodi pod oznakom AS-17 Krypton, a ovo oružje na mlazni pogon dostupno je u verzijama protiv radarskih i protivbrodskih raketa, pri čemu je protivbrodska verzija najrelevantnija u ovom kontekstu, navoiportal The War Zone u analizi:

U svetlu ove činjenice, u kombinaciji sa sve češćim izveštajima o mogućnosti vojne intervencije u Venecueli, vredi se detaljnije osvrnuti na ovo specifično oružje u arsenalu zemlje na čijem je čelu Nikolas Maduro.

Jedan od ključnih aduta njenih vazduhoplovnih snaga "Aviación Militar Bolivariana Venezolana (AMBV)", odnosno Bolivarijanska vojna avijacija Venecuele, jeste letelica koja služi kao platforma za lansiranje raketa Kh-31. Reč je o višenamenskom lovcu Su-30 MK2V Flanker, od kojih je 24 primerka isporučeno između 2006. i 2008. godine, a 21 avion je i dalje u operativnoj upotrebi.

Nije u potpunosti jasno da li je Venecuela dobila obe verzije rakete - protivradarsku Kh-31P i protivbrodsku Kh-31A, za svoje Su-30 avione.

Foto: Printskrin X

Međutim, čini se da je barem Kh-31A isporučena, što se vidi na zvaničnim snimcima na kojima se prikazuju avioni AMBV Su-30 sa ovim raketama tokom letova iznad obale Venecuele. Najnoviji snimci ovog tipa distribuirani su iz Karakasa kao očigledna poruka odlučnosti prema mogućoj američkoj agresiji.

Venecuela je i ranije javno prikazivala svoje protivbrodske vežbe brzog reagovanja sa ovim raketama. Štaviše, raketa Kh-31P takođe može biti upotrebljena protiv brodova, jer se može navoditi na radare ratnih brodova.

Razvoj serije raketa Kh-31 započeo je krajem 1970-ih u tadašnjem Sovjetskom Savezu. Početni zahtev bio je razvoj nadzvučne protivradarske rakete sposobne da detektuje i uništi radare koji su bili deo tada novih zapadnih sistema PVO, kao što su američki sistem Patriot i mornarički borbeni sistem Aegis.

Protivbrodska raketa Kh-31A ušla je u proizvodnju 1990. Van Rusije, pokazala se kao izvozni uspeh, a koristi je oko desetak zemalja, među kojima su Kina, Indija i Vijetnam.

Detaljnije posmatrajući Kh-31A, ona je opremljena aktivnim radarskim tragačem sa dometom zaključavanja od oko 30 km. Tragač radi u režimu zaključavanja pre i posle lansiranja. Raketa takođe ima radio-visinometar kako bi se osiguralo da može precizno da leti na malim visinama iznad vode. Sve Kh-31 koriste raketno-naponski pogonski sistem za postizanje održivih nadzvučnih brzina. Raketa u zadnjem delu oružja pojačava je do optimalne brzine da naponski mlazni motor preuzme kontrolu.