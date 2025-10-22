Slušaj vest

Slovački premijer Robert Fico izjavio je danas da ako Evorpska unija želi da u Ukrajini što pre zavlada mir, onda treba da učini sve da se što pre održi sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa u Budimpešti.

''Sastanak bez ikakvih prepreka i uz punu podršku EU, to je moj zvaničan stav'', rekao je Fico, javlja agencija TASS.

On je naveo da postoje dokazi o namerama da se ometa predstojeći sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa u Budimpešti i to nazvao ''ružnim prizorom''.

''Ministar spoljnih poslova jedne države članice EU kaže da bi ruski predsednik Putin mogao biti pritvoren tokom leta iznad njene teritorije, dok su mediji povezani sa Evropskom komisijom upozorili Mađarsku da treba da izvrši međunarodni nalog za hapšenje.

Uvek sam govorio da se EU pretvorila u ratni kabinet i da značajan broj njenih država članica podržava rat u Ukrajini, naivno pretpostavljajući da će to oslabiti ili čak poraziti Rusiju'', smatra slovački premijer.

Prema njegovim rečima, paradoksalno je da neki lideri daju sve od sebe da bi stigli do samita u Budimpešti, i dodao da postoje nastojanja da se na tom sastanku nađe i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

''Na slovačkom se to zove bacanje ključa u delo mogućeg sporazuma'', dodao je Fico.