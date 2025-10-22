Slušaj vest

Glavni portparol Pentagona Šon Parnel odgovorio je vulgarnom šalom na pitanje novinara HafPosta o bojama kravate američkog ministra rata Pita Hegseta, koja je podsećala na rusku zastavu.

Novinar je pitao Parnela o poreklu Hegsetove kravate, koju je nosio tokom posete ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Beloj kući, napominjući da je njena sličnost sa ruskom trobojkom privukla pažnju propagandista Kremlja.

"Tvoja mama mu ju je kupila, i to je patriotska američka kravata, idiote", odgovorio je portparol.

Novinar je zatim postavio pitanje da li je Hegset – koji često nosi odeću sastavljenu od delova američke zastave – bio svestan kodeksa američke zastave, koji zabranjuje korišćenje zastave kao odevnog predmeta.

"Ako je dovoljno voleti svoju zemlju da je predstavljaš od glave do pete zločin u očima levičarskog bloga poznatog kao HafPost, onda smatrajte sekretara Hegseta krivim. On je patriota koji poštuje ovu zemlju i našu zastavu", rekao je portparol Pentagona Kingsli Vilson.

Ovo nije prvi slučaj gotovo vulgarne komunikacije između Bele kuće i novinara.

Prošle nedelje, portparolka Bele kuće Karolin Livit i direktor komunikacija Stiven Čang odgovorili su na pitanje novinara Hafington Posta o tome ko je predložio Budimpeštu kao mesto potencijalnog sastanka američkih i ruskih lidera rečima: "Tvoja mama."

Livit je kasnije podelila snimak ekrana razmene, nazvavši novinara "levičarskim piskaralom" koji "stalno bombarduje moj telefon demokratskim tezama".

Kurir.rs/Agencije