Zemljotres jačine 4,5 stepeni Rihterove skale zabeležen je u 5:45 u ranim jutarnjim satima u sredu kod obale Rodosa.

Prema podacima Geodinamičkog instituta, epicentar zemljotresa nalazio se 35 kilometara severoistočno od glavnog grada prefekture Dodekanez, a žarište je procenjeno na 30,7 kilometara.

Kako je predsednik OASP-a, Eftimios Lekas, rekao za ERT, nema razloga za zabrinutost:

„Zemljotres se dogodio u području sa čestom seizmičnošću. To je normalan zemljotres za to područje, nema razloga za zabrinutost, naravno pratimo razvoj fenomena.“

Automatska procena zemljotresa zabeležila ga je kao jačine 4,7 stepeni Rihterove skale.

Zemljotres se osetio i u Turskoj.

