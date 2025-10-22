Slušaj vest

Niko nije mogao ni da zamisli da će se u mirnom i tihom delu grčkog gradaTrikale, juče u rano poslepodne dogoditi stravičan zločin - ubistvo majke od strane njenog sina (18), koji ju je bez imalo milosti zadavio!

Ubica je rekao policaji da je osećao da ga je majka zapostavljala, te da mu je smetalo što je menjala ljubavne partnere.

Dodao je i da ju je smatrao odgovornom za razvod roditelja.

Nijedan komšija nije ništa primetio, iako je tinejdžer peškirom zadavio svoju majku u njihovoj kući.

"Miran dan, bez svađe"

Bio je to miran dan, bez svađe, za razliku od ranijih kada su se često prepirali, kako su ispričali svedoci.

Žena, stara 54 godine, bila je razvedena, a sin je živeo sa ocem i povremeno posećivao majku sa sestrom vikendom, navode meštani.

Svađe između majke i sina bile su česte i, po svemu sudeći, upravo su one bile presudni razlog za ovaj užasan zločin. Tog dana, međutim, ništa nije nagoveštavalo tragediju - gledali su zajedno televiziju kada je mladić ustao, otišao u kupatilo, uzeo peškir, vratio se u dnevnu sobu i hladnokrvno joj omotao peškir oko vrata, zadavivši je.

Zatim je, potpuno mirno, pozvao policiju, priznao šta je učinio i čekao ih u kući ubijene majke da ga uhapse.

"Kriva je što se porodica raspala"

Ono što je rekao policajcima sledilo ih je: priznao je da je oduvek želeo da ubije majku, jer ga nije pazila, stalno ga je korila i imala je, po njegovim rečima, "mnogo ljubavnih veza".

"Uvek sam hteo da ubijem svoju majku, jer me nije pazila, grdila me je i imala mnogo veza. Ona je kriva što se naša porodica raspala."

Ostalo, kako je rekao posle hapšenja, objasniće na sudu - pred tužiocem i istražnim sudijom, pred koje će danas biti izveden, optužen za ubistvo s predumišljajem.

Bliski rođak porodice otkrio je detalje.