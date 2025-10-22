Slušaj vest

"Naoružavanje viza neće uplašiti trezveno razumne, niti će ometati cvetanje veza između Kine i zemalja Centralne Amerike”, rekao je u utorak portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova, Guo Điakun.

Guo je to poručio na redovnom brifingu za novinare, upitan da prokomentariše američku objavu o viznim ograničenjima za građane zemalja Centralne Amerike, kao i članove njihovih užih porodica koje sarađuju sa Komunističkom partijom Kine i „podrivaju vladavinu prava u Centralnoj Americi“.

Napominjući da je Kina podnela zvanične izjave Sjedinjenim Državama zbog viznih ograničenja, Guo je rekao da Sjedinjene Države, pod maskom „vladavine prava“, sprovode nezakonite radnje nametanjem jednostranih sankcija kako bi politički potisnule i ekonomski prisilile regionalne zemlje i pojedince.

“Stavljajući domaće zakone iznad međunarodnog prava i svojih obaveza, Sjedinjene Države potkopavaju legitimna prava i interese drugih naroda, ozbiljno kršeći principe suverene jednakosti i nemešanja u unutrašnje poslove i ozbiljno narušavajući međunarodni poredak”, rekao je Guo.

Dodao je da će Kina uvek biti dobar prijatelj i partner zemljama Centralne Amerike i sarađivaće sa njima na promociji razvoja i revitalizacije, te zajednički graditi kinesko-latinoameričku zajednicu sa zajedničkom budućnošću.

