U vreme otvaranja Muzeja Luvr u Parizu, dogodila pljačka, kada su trojica maskiranih muškaraca provalila unutra. Navodno su koristili spoljašnji lift koji se upotrebljava za radove na obnovi kako bi došli do Galerije Apolon, koja se nalazi na strani muzeja uz reku Senu.

Istraga je uveliko u toku, a na šta bi franuska policija trebalo da stavi fokus za naš program govorio je čovek kom ovakve filmske pljačke i hapšenje kradljivaca nisu nepoznanica - bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti Božidar Spasić:

Božidar Spasić Foto: Kurir Televizija

- Koji je cilj uzeti te stvari? Da li su oni za predmet, za prodaju, da li su naručeni ili će se staviti na neko slobodno tržište u nekom prerađenom obliku? U svakom slučaju ovde je zakazao taj bezbednosni sistem u Luvru. U okviru Mosada postoji jedna služba za otkrivanje tih muzejskih pljački, muzejskih vrednosti - kaže Spasić i dodaje:

- Dakle, uključiće se svi svetski eksperti. Međutim, pitanje je zašto muzej nije bio znatno bolje i organizovanije zaštićen. Pariz je, uostalom, svetska metropola za sve to i on mora da ima svoju posebnu policiju koja se time bavi. Interesentno je da Luvr i deo koji je opljačkan bio opremljen alarmima i kamerama, sada nemamo nikakve informacije da su ti predmeti bili aktivirani. ili uređaji, što znači da je očito postojao neko iznutra ili neko s polja koji je umeo da blokira taj sistem, kako bi zakazao u potpunosti.

Francuske vlasti sumnjaju da iza spektakularne pljačke nakita u Luvru stoji zloglasna banda Pink Panter, poznata po pljačkama širom sveta, o kojima je Spasić i govorio:

- U drugom delu te istrage zapravo već se radi analiza ko bi to mogao biti, pa su se francuski obaveštajci i policajci sada okomili na razno razne bande, kriminalne grupe, Pink Pantera i ostale za koje se zna da se bave ovakvim pljačkama i vrši se velika istraga, na granicama se proveravaju kamere ko je ušao, ko je izašao. Ako je bila tako dobro organizovana pljačka, vrlo lako je mogla se dogoditi da se ta roba transportovala negde na neku francusku granicu i prebačena u inostranstvo. I neka treća faza jeste obraćanje međunarodnim tim policijskim institucijama, čak se angažuju i privatni detektivi koji znaju o čemu se radi, ne bi li se dobio bilo kakav trag.

- S obzirom na činjenicu da je predsednik Makron rekao da bi nema te vrednosti koje bi oni platili, znači platili bi sve što se zatraži da se te vrednosti vrate tamo gde im je mesto u muzeju Luvr, što znači da nije nemoguće da je banda upravo opljačkala to da bi trgovala sa francuskom državom oko tih predmeta.

Božidar Spasi Izvor: Kurir televizija

