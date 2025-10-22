Slušaj vest

Dvadesetdvogodišnja Kira Kazins iz Škotske priznala je da je potpuno izmislila svoju trudnoću - pa čak i pokušala da predstavi silikonsku lutku kao svoje novorođenče.

Kazins je u utorak objavila izvinjenje nakon što je njena velika prevara razotkrivena i počela brzo da se širi društvenim mrežama.

"Žao mi je“, napisala je u sada obrisanoj Instagram priči.

"Nisam bila trudna. Nije bilo bebe. Sve sam izmislila i otišla predaleko. Lažirala sam ultrazvuke, poruke, čitavu priču o porođaju i ponašala se kao da je lutka prava beba."

Uspešno je zavarala porodicu i prijatelje, pa čak i muškarca za kog je tvrdila da je otac deteta, uverivši ih da je rodila devojčicu po imenu Boni-Lej Džojs 10. oktobra.

Napravila žurku

Nosila je lažni trudnički stomak, organizovala raskošnu zabavu povodom otkrivanja pola deteta i objavljivala fotografije na društvenim mrežama na kojima je pozirala sa stomakom.

Kao deo složene prevare, objavljivala je i lažne slike ultrazvuka, pa čak tvrdila da testovi pokazuju da beba ima srčanu manu.

Zatim je tvrdila da je sama rodila, a ubrzo nakon toga počela da pokazuje „novorođenče“ - koje se kasnije ispostavilo da je „Reborn“ lutka, hiperrealistična replika bebe.

Prevara se razotkrila kada je njena majka pronašla lutku u Kirinoj sobi prošle nedelje.

Neposredno pre nego što je priznala istinu, Kira je otišla toliko daleko da je „ocu“ rekla da je beba umrla.

Priča se brzo proširila društvenim mrežama, a prijatelji i poznanici su je nazvali „patološkom lažljivicom“.

Neki su kasnije izjavili da su počeli da sumnjaju jer nikada nisu čuli bebu da plače, a Kira nije dozvoljavala nikome da je dodirne.

Hranila lutku

U svom neobičnom izvinjenju, Kazins je pokušala da opravda one koji su poverovali u njenu laž:

"U njihovu odbranu - lutka je mogla da se pomera. Mogli ste da menjate izraze lica, ruke i noge", rekla je.

"Mogli ste i da je hranite, pa bi ‘vršila nuždu’. Kada je niko ne gleda izbliza, izgleda stvarno. Niko nije očekivao da moja ‘beba’ zapravo lutka."

Takve Reborn lutke mogu koštati i do 2.000 dolara. Pravljene su kao vrlo realistične replike beba i često se koriste u terapijske svrhe - kod osoba koje se bore sa neplodnošću, gubitkom deteta ili demencijom.