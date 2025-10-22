Slušaj vest

Otkazivanje dugo najavljivanog sastanka između Donalda Trampa i Vladimira Putina bacilo je novo svetlo na krizu u Ukrajini i dodatno produbilo neizvesnost oko mogućeg mirovnog procesa.

Iako je Tramp govorio o susretu kao o nečemu što bi moglo da se dogodi "već za dve nedelje", Bela kuća sada poručuje da takvih planova nema - barem ne u skorije vreme. Zašto je sastanak propao pre nego što je i zakazan? Da li je razlog u ruskom non-pejperu koji je sadržao zahteve, ili se iza svega krije dublji politički nesporazum?

O ovoj temi govorio je Dejan Jelača, glumac, koji se za Kurir televiziju obratio uživo iz Njujorka:

Dejan Jelača Foto: Kurir Televizija

- Ovo sve više izgleda kao borba sa vetrenjačama, da zaista ne znate kakav će ishod biti i kada će uopšte doći do nekakvog potencijalnog mirnog rešenja. Na čelu SAD imamo čoveka koji je nepredvidiv. Dakle, ovo je fantastičan primer, da jedno kaže, drugo misli, treće radi, i bez obzira šta se dogovori i šta potpiše. Evo, fantastičan primer je situacija na Bliskom Istoku. Dakle, imali smo onu predstavu potpisivanja nekakvog rešenja itd a na delu je potpuno druga slika, imate i dalje Izrael u velikom bombardovanju pojasa Gaze - kaže Jelača i dodaje:

- Da li je uopšte Rusija spremna da zaustavi ovaj rat ili ne? Ono što vidimo sada u ovom trenutku je da Rusija to ne želi. Od početka drugog mandata, Donald Tramp pokušava to navodno prijateljstvo sa ruskim predsednikom. Mislio je da će jednim telefonskim pozivom da zaustavi rusko-ukrajinski sukob. Osam puta je razgovarao sa ruskim predsednikom, sreo se na Aljasci sa njim, videli smo kako je to prošlo, bez ikakvih konkretnog rešenja, nekakvog opet potencijalnog mirnog rešenja i zaista sada se postavlja pitanje u kom će pravcu ovo ići.

1/8 Vidi galeriju Donald Tramp Vladimir Putin Aljaska sastanak Foto: Printskrin Youtube, Julia Demaree Nikhinson/AP

Pored Aljaske i neuspostavljenog doogovora oko mirovnog sporazuma, samit u Budimpešti će po sim procenama biti totalno otkazan:

- Pitanje je da li su uopšte ruska strana i ruski predsednik spremni da u Budimpešti potpišu nekakvo potencijalno mirno rešenje. Videli smo odgovor da se to neće, nažalost, dogoditi zato što Rusija nije spremna i nije ostvarila one ciljeve koje je zamislila od početka ovog sukoba. I opet moramo da budemo iskreni i opet se vraćamo na to da li ruski režim želi da zaustavi ovaj rat ili ne.

"NI JEDNA STRANA NIJE SPREMNA ZA MIROVNO REŠENJE!" Analizirano otkazivanje sastanka Trampa i Putina u Budimpešti: Ključ je u ruskim interesima Izvor: Kurir televizija

