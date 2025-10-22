PANIKA U FRANCUSKOJ: Oluja Benžamen preti da razori zemlju, velika opasnost od poplava!
Sedam francuskih priobalnih departmana na atlantskoj obali i u oblasti Lamanša stavljeno je danas pod narandžasti stepen uzbune zbog jakih vetrova i opasnosti od poplava usled oluje Benžamen, saopštio je danas Meteo-Frans.
Uzbuna zbog vetra izdata je za departmane Manš, Vandeja, Šarant-Maritim, Žironda, Land i Atlantski Pirineji, dok je upozorenje na visoke talase izdato za departmane Sena-Maritim, Žironda, Land i Atlantski Pirineji.
Oluja Benžamen ušla je sinoć u Francusku preko Lamanša, donoseći jak vetar i talase duž atlantske obale.
U Lamanšu je stanje uzbune na snazi od četiri sata ujutru, a u ostalim departmanima tokom narednog sata.
Upozorenja će biti postepeno ukinuta do 14 časova.
Na obali se očekuju udari vetra jačine između 100 i 120 kilometara na čas, lokalno i do 130 kilometara na čas, dok se u unutrašnjosti prognozira vetar jačine 90 do 110 kilometara na čas.
Upozorenja na poplave stupila su na snagu u ranim jutarnjim satima.
Meteo-Frans navodi da opasnost potiče ne samo od vetra, već i od "prolećne plime" sa visokom amplitudom - koeficijent plime i oseke kreće se od 81 do 83.
Jaki vetrovi i obilne padavine očekuju se i u većini ostalih delova Francuske, posebno u regionu Severnih Alpa.
(Kurir.rs/bfmtv.com)