Slušaj vest

Sedam francuskih priobalnih departmana na atlantskoj obali i u oblasti Lamanša stavljeno je danas pod narandžasti stepen uzbune zbog jakih vetrova i opasnosti od poplava usled oluje Benžamen, saopštio je danas Meteo-Frans.

Uzbuna zbog vetra izdata je za departmane Manš, Vandeja, Šarant-Maritim, Žironda, Land i Atlantski Pirineji, dok je upozorenje na visoke talase izdato za departmane Sena-Maritim, Žironda, Land i Atlantski Pirineji.

Oluja Benžamen ušla je sinoć u Francusku preko Lamanša, donoseći jak vetar i talase duž atlantske obale.

U Lamanšu je stanje uzbune na snazi od četiri sata ujutru, a u ostalim departmanima tokom narednog sata.

Upozorenja će biti postepeno ukinuta do 14 časova.

Na obali se očekuju udari vetra jačine između 100 i 120 kilometara na čas, lokalno i do 130 kilometara na čas, dok se u unutrašnjosti prognozira vetar jačine 90 do 110 kilometara na čas.

Upozorenja na poplave stupila su na snagu u ranim jutarnjim satima.

Meteo-Frans navodi da opasnost potiče ne samo od vetra, već i od "prolećne plime" sa visokom amplitudom - koeficijent plime i oseke kreće se od 81 do 83.