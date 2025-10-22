Slušaj vest

Moskva je optužila Poljsku za pretnje "terorističkim aktima usmerenim protiv aviona ruskog predsednika Vladimira Putina", što predstavlja novo zaoštravanje odnosa između dve zemlje.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je, prema navodima ruskih državnih medija TASS, izjavio: "Poljaci su sada spremni da sami izvrše terorističke akte".

"Nedavno sam čuo da je poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski pretio da bezbednost Putinovog aviona neće biti zagarantovana u poljskom vazdušnom prostoru ako bi leteo za Budimpeštu na predloženi samit sa Donaldom Trampom", dodao je Lavrov.

Lavrov je takođe podsetio na zvaničnu sudsku odluku u Poljskoj koja, kako tvrdi, "u suštini opravdava teroristički napad na Severni tok" - gasovod koji povezuje Rusiju i Nemačku, a koji je oštećen u napadu 2022. godine.

Vladimir Putin, Sergej Lavrov i Dmitrij Peskov

"Sada ministar spoljnih poslova kaže da će, ako poljski sud to zatraži, blokirati slobodno kretanje aviona ruskog lidera", istakao je Lavrov.

Šta je rekao Sikorski?

Komentari Lavrova dolaze u trenutku pojačanih tenzija između dve države, pri čemu Poljska snažno podržava Ukrajinu tokom sukoba koji traje skoro četiri godine.

U septembru je navodni upad drona iz Rusije izazvao oštru reakciju članice NATO-a, koja je poručila da zajedno sa saveznicima radi na odgovoru.

Ranije u utorak, poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski izjavio je da ne može garantovati da avion Vladimira Putina neće biti prisiljen da sleti na teritoriju Poljske ako bi putovao na sastanak sa Donaldom Trampom, kako bi Putin mogao biti uhapšen i izručen sudu u Hagu.

Radoslav Sikorski

"Ne mogu garantovati da nezavisni poljski sud neće naložiti vladi da presretne takav avion kako bi osumnjičeni bio predat sudu u Hagu", rekao je Sikorski poljskim medijima.

Sastanak koji se neće održati

Iako se predloženi sastanak Trampa i Putina u Budimpešti trenutno čini otkazanim, Lavrov je oštro reagovao na izjavu Sikorskog. Odluka da Putin ipak neće putovati u Budimpeštu doneta je i pre ovih izjava. Naime, Lavrov je već u ponedeljak razgovarao sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, kada je odlučeno da se sastanak dvojice lidera za sada neće održati.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u utorak da "nema žurbe za sastanak Trampa i Putina", rekavši da je za to "potrebna ozbiljna priprema".

Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov

Ovo natezanje oko Trampovih planova posledica je njegovog oklevanja u pokušajima rešavanja sukoba. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i evropski lideri optužuju Putina da odugovlači s pregovorima kako bi nastavio invaziju.

Takođe se protive bilo kakvom pritisku da Kijev preda teritorije koje su okupirale ruske snage u zamenu za mir, što je Tramp povremeno predlagao.

Kremlj je još 2023. godine, nakon što je Međunarodni krivični sud (MKS) izdao nalog za hapšenje Putina, poručio:

"Rusija, kao i nekoliko drugih država, ne priznaje nadležnost ovog suda i, shodno tome, sve odluke ove vrste su ništavne i nevažeće za Rusiju u smislu zakona".

Donald Tramp Volodimir Zelenski