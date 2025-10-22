(UZNEMIRUJUĆE) POGINULO NAJMANJE 63 LJUDI Krv se razlila po spoljašnjem delu autobusa od siline udara, stravične scene sa mesta udesa (VIDEO, FOTO)
Najmanje 63 osobe poginule su u saobraćajnoj nesreći na autoputu u zapadnoj Ugandi, saopštila je danas lokalna policija.
Još se ne zna broj povređenih.
Nesreća se dogodila rano jutros po lokalnom vrremenu, na autoputu od glavnog grada Kampale ka gradu Gulu, najvećem u severnom delu te afričke zemlje.
Dva autobusa koja su pokušala da preteknu ostala vozila direktno su se sudarila, a u nesreći je učestvovalo još četiri vozila.
"Jedan od vozača autobisa pokušao je naglo da skrene i izbegne sudar, ali je upravo taj potez izazvao direktan, čeoni i bočni sudar, izazvavši lančanu reakciju, zbog čega su još četiri vozila izgubila kontrolu i prevrnula se nekoliko puta", navodi se u saopštenju policije.
Saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom nisu tako retke u Ugandi, gde su putevi često uski.
Policija za ovakve nesreće obično krivi prebrzu vožnju.
"Kako se israga nastavlja, snažno apelujemo na sve vozače da budu maksimalno pažljivi, a posebno da ne idu u rizična preticanja", dodala je policija.
(Kurir.rs/CBSNews/P.V.)