Najmanje 63 osobe poginule su u saobraćajnoj nesreći na autoputu u zapadnoj Ugandi, saopštila je danas lokalna policija.

Još se ne zna broj povređenih.

Nesreća se dogodila rano jutros po lokalnom vrremenu, na autoputu od glavnog grada Kampale ka gradu Gulu, najvećem u severnom delu te afričke zemlje.

Dva autobusa koja su pokušala da preteknu ostala vozila direktno su se sudarila, a u nesreći je učestvovalo još četiri vozila.

"Jedan od vozača autobisa pokušao je naglo da skrene i izbegne sudar, ali je upravo taj potez izazvao direktan, čeoni i bočni sudar, izazvavši lančanu reakciju, zbog čega su još četiri vozila izgubila kontrolu i prevrnula se nekoliko puta", navodi se u saopštenju policije.

Saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom nisu tako retke u Ugandi, gde su putevi često uski.

Foto: Printscreen/X/Bongani Siziba

Policija za ovakve nesreće obično krivi prebrzu vožnju.

Foto: Printscreen/X/Bongani Siziba