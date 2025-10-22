"Pripreme za mirovni samit se nastavljaju. Datum još uvek nije siguran. Kada dođe vreme, održaćemo ga", rekao premijer Mađarske
SUSRETA ĆE IPAK BITI?
AMERIKANCI TVRDE JEDNO, ORBAN IMA DRUGAČIJU VERZIJU Pripreme za susret Putina i Trampa u Budimpešti se nastavljaju
Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da se pripreme za susret predsednika SAD i Rusije, Donalda Trampa i Vladimira Putina, nastavljaju.
Orban je ovo saopštio na Fejsbuku, uprkos suprotnim tvrdnjama iz SAD.
"Ministar spoljnih poslova Peter Sijarto je u Vašingtonu. Pripreme za mirovni samit se nastavljaju. Datum još uvek nije siguran. Kada dođe vreme, održaćemo ga", naveo je Orban.
On je dodao da će Budimešta u četvrtak, na Maršu za mir, pokazati svetu da nije slučajno izabrana Mađarska za mesto susreta Trampa i Putina.
"Tako je odlučeno jer je Mađarska ostrvo mira, a Mađari stoje na strani mira", istakao je Orban.
I Tramp je izjavio nešto slično po pitanju susreta sa ruskim kolegom, dodajući da će više reći u četvrtak.
