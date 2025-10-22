Slušaj vest

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da se pripreme za susret predsednika SAD i Rusije, Donalda Trampa i Vladimira Putina, nastavljaju.

Orban je ovo saopštio na Fejsbuku, uprkos suprotnim tvrdnjama iz SAD.

"Ministar spoljnih poslova Peter Sijarto je u Vašingtonu. Pripreme za mirovni samit se nastavljaju. Datum još uvek nije siguran. Kada dođe vreme, održaćemo ga", naveo je Orban.

Foto: Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

On je dodao da će Budimešta u četvrtak, na Maršu za mir, pokazati svetu da nije slučajno izabrana Mađarska za mesto susreta Trampa i Putina.

"Tako je odlučeno jer je Mađarska ostrvo mira, a Mađari stoje na strani mira", istakao je Orban.

I Tramp je izjavio nešto slično po pitanju susreta sa ruskim kolegom, dodajući da će više reći u četvrtak.