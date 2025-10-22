Slušaj vest

U glavnom gradu Irske, Dablinu, sinoć je bilo velikih nereda ispred hotela za azilante, a osim što je zapaljeno policijsko vozilo, demonstranti su nosili čak i vile na okršaj sa policijom!?

Šest osoba je povređeno, a jedan policajac povređen, preneo je Skaj njuz.

Demonstranti su bacali kamenje, pirotehniku ispred dablinskog hotela Siti vest, takođe i staklene flaše, a u neredima je izgoreo jedan policijski automobil.

Policijski helikopter je takođe bio meta lasera, a policija je navela da su neki od okupljenih nosili vile.

Policijski komesar Džastin Keli izjavio je da je "očigledno da to nije bio miran protest".

"Ovakvo ponašanje se može opisati samo kao huliganizam. Ovo je bila rulja koja je došla s namerom da izazove nasilje. Sada ćemo započeti proces identifikacije onih koji su počinili krivična dela i privedemo ih pravdi", stakao je Keli.

Ovo je druga noć demonstracija, nakon navodnog seksualnog napada u blizini hotela u ranim jutarnjim satima ponedeljka.