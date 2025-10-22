Slušaj vest

Osumnjičeni za krađu vozila poginuo tokom policijske potere u Los Anđelesu, a trenutak smrti prikazan je uživo na TV-u

Osumnjičeni lopov, kojeg je u ponedeljak uveče jurila policija u Los Anđelesu, poginuo je nakon što su televizijske kamere uživo prenosile trenutak kada je iskočio iz kombija na autoputu i udarilo ga je više vozila.

Policija je započela poteru nešto posle 20:30 časova, kada vozač sumnjivog ukradenog kombija nije želeo da se zaustavi na zahtev policajca Drejka Medisona iz Policijske uprave Los Anđelesa (LAPD).

Vozač, čiji identitet još nije objavljen, odveo je policiju na autoput 110, rekao je Medison. Neposredno pre 21:00, dok su novinarski helikopteri uživo prenosili poteru, osumnjičeni je udario kombijem u betonsku pregradu na severnoj strani autoputa, blizu izlaza Avenue 43 u oblasti Montecito Heights.

Izašao je kroz prozor na vozačevoj strani dok se kombi još kretao.

Muškarac, koji je nosio duks s kapuljačom, pao je sa središnje ograde i zateturao se unazad na autoput. Snimak potere pokazuje da ga je vozilo direktno udarilo, a zatim je pregazilo još nekoliko automobila, navela je policija.

Policajci su mu odmah pružili prvu pomoć dok nisu stigli medicinski timovi, ali je osumnjičeni preminuo na mestu događaja, saopštila je Vatrogasna služba Los Anđelesa.