Turska je u šoku zbog neviđenog krvavog pira odbeglog zatvorenika Mustafe Emlika, koji je ubio tri osobe, od kojih su dvojica policajci, i ranio još sedam ljudi, nakon bekstva iz zatvora u okrugu Erdemit u gradu Balikšehir.

Najnovije zlodelo snimljeno je uličnim nadzornim kamerama - prema objavi televizije NTV, 18. oktobra, oko 23.00 u Erdemitu je prijavljeno da je vozilo ukradeno u naselju Altinkum i da je korišćen pištolj.

Kada su policijske ekipe izašle na mesto događaja, utvrdile su da je narednih Kemal Ekri, koji je služio pod komandom turske 19. motorizovane pešadijske brigade turske vojske, ubijen iz vatrenog oružja.

U međuvremenu, pojavio se i nadzorni snimak vrlo uznemirujućeg sadržaja, na kojem se vidi kako mu ubica Emlik, posle kraće rasprave i šutiranja, puca u glavu sa metar, a onda , dok unesrećeni narednik leži na zemlji, još jednom puca u glavu.

Emlik, koji je pravosnažno osuđen na skoro 21 godinu zatvora, odslužio je pet godina i devet meseci.

"Počeo" sa ubistvom šefa

Emlik je prvi put uhapšen i poslat u zatvor Metris nakon što je više puta izbo nožem svog šefa u Silivriju 2013. godine.

Prema izveštaju Hurijeta, on je prvi put pobegao iz otvorenog zatvora Burhanije 2018. godine. Šest godina kasnije, 21. marta 2024. godine, uhvaćen je u selu Tahtakušlar u planinama Kaz i ponovo zatvoren.

Nakon što je odslužio propisanu kaznu u zatvorenom zatvoru, Emlik je stekao pravo na premeštaj u otvoreni zatvor, ali je još jednom uspeo da pobegne, krajem juna ove godine.

Posle ubistva narednika, nastavio da puca

Posle ubistva narednika, tokom bekstva, pucao je u vozilo koje se zaustavilo ispred njega na crvenom svetlu, a onda je iz vatrenog oružja ranio još dva lica.