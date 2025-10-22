Slušaj vest

Rusija je tokom noći izvela još jedan masivan napad na gradove širom Ukrajine, u kojima je poginulo najmanje šestoro ljudi, uključujući dvoje dece, saopštio je predsednik Volodimir Zelenski.

"Još jedna noć dokazuje da Rusija nije pod dovoljnim pritiskom da zaustavi ovaj rat. Celu noć i jutro, naše protivvazdušne snage, vatrogasne jedinice i posade za presretanje dronova bile su na poslu. Pogođeni su obični gradovi - uglavnom naši energetski objekti, ali je bilo i mnogo udara na stambene zgrade", rekao je Zelenski.

On je dodao da je izbio požar u Zaporožju, dok su Kijev i nekoliko drugih regiona pretrpeli direktne udare na stambene zgrade. Među pogođenim regionima su Kijev, Odesa, Černigov, Dnjepar, Kirovohrad, Poltava, Vinica, Zaporožje, Čerkasi i Sumi.

U regionu Kijeva, mama, njena šestomesečna beba i 12-godišnja ćerka poginule su u ruskom napadu. Njihova tela pronađena su na mestu požara koji je izbio na privatnoj kući.

Dron zuji, ljudi beže

Najmanje četiri osobe su poginule, a sedmorno je povređeno nakon napada dronova Šahed na ukrajinski grad Novgorod-Siverski u regionu Černigova.

Među povređenima koji su prevezeni u bolnicu, jedna osoba je u teškom stanju, a jedna je 10-godišnja devojčica.

Šef regionalne vojne administracije, Oleksandr Seliverstov, na svom Fejsbuk profilu objavio je snimak napada.

Na njemu se vidi kako jedan od dronova pada na grad, praćen zvukom snažnog zujanja, dok nekoliko preplašenih građana beži u suprotnom pravcu.

Prema nadležnima, oko 20 Šahed dronova pogodilo je grad te večeri.

Napadi na region Černigov

Rusija je značajno povećala granatiranje regiona Černigov, koji se sa zemljom granici na severu.

Kao primer, tokom prethodnog dana Rusija je napala region sa 51 vazdušnom metom - zabeležene su dve balističke rakete i 49 dronova tipa Šahed.

Zbog noćnog napada, Černigov i severne zajednice regiona ostale su bez struje.

Pored nestanka struje, regionalni centar je i bez vodosnabdevanja.

Jutros je napadnut i Harkov.

Vrtić bio meta

Jedna od meta bio je privatni vrtić u Holodnogirskom okrugu. U napadu su povređena deca, jedna osoba je poginula, a na mestu napada je izazvan požar, potvrdio je gradonačelnik Igor Terehov. Prema poslednjim informacijama, pet osoba je povređeno.

Između 10:55 i 10:57 tri jake eksplozije odjeknule su u gradu.

Na nebu je viđeno nekoliko dronova, za koje se veruje da su iranski šahidi. Sva deca su uspešno evakuisana iz pogođenog vrtića do 11:18 časova. Požar na mestu udara i dalje traje.