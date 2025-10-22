Slušaj vest

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da bi svaka zemlja koja želi da reši krizu u Ukrajini trebalo da dozvoli avionu koji prevozi ruskog predsednika Vladimira Putina na samit u Budimpešti da pređe kroz svoj vazdušni prostor.

"A ako bilo koja zemlja ne dozvoljava ruskom predsedniku da leti kroz njen vazdušni prostor, onda to znači da ta zemlja ne želi mir", rekao je on za CNN, a preneo Interfaks.

Takođe je izrazio nadu da sve zemlje EU kroz koje bi avion sa američkim predsednikom Donaldom Trampom mogao da preleti na putu ka samitu neće stvarati nikakve prepreke.

Foto: Printscreen FB/Peter Sijarto

Sijarto je ocenio da nije Mađarska ta koja je izolovana, već EU, koja, kako kaže, ne igra nikakvu ulogu u rešavanju bilo kakvih globalnih bezbednosnih kriza i sama doprinosi eskalaciji situacije.

Sijarto je poručio još i da se nada da će imati mnogo jasniju sliku situacije na današnjem sastanku sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom.