SVAKO KO ŽELI MIR TREBA DA PUSTI PUTINOV AVION DA PRELETI Mađarski ministar Sijarto ocenio da je takav potez neophodan radi postizanja mira
Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da bi svaka zemlja koja želi da reši krizu u Ukrajini trebalo da dozvoli avionu koji prevozi ruskog predsednika Vladimira Putina na samit u Budimpešti da pređe kroz svoj vazdušni prostor.
"A ako bilo koja zemlja ne dozvoljava ruskom predsedniku da leti kroz njen vazdušni prostor, onda to znači da ta zemlja ne želi mir", rekao je on za CNN, a preneo Interfaks.
Takođe je izrazio nadu da sve zemlje EU kroz koje bi avion sa američkim predsednikom Donaldom Trampom mogao da preleti na putu ka samitu neće stvarati nikakve prepreke.
Sijarto je ocenio da nije Mađarska ta koja je izolovana, već EU, koja, kako kaže, ne igra nikakvu ulogu u rešavanju bilo kakvih globalnih bezbednosnih kriza i sama doprinosi eskalaciji situacije.
Sijarto je poručio još i da se nada da će imati mnogo jasniju sliku situacije na današnjem sastanku sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom.
"Znam da su ministar Rubio i ministar Lavrov razgovarali, koliko sam razumeo, o konceptualnim pitanjima. Nadam se da će postići neku vrstu zajedničkog razumevanja koje će stvoriti dobru osnovu za održavanje samita. Najvažnije je da se samit održi, jer tako imamo mnogo veće šanse za mir, nego da se ništa ne učini", istakao je on.
(Kurir.rs/Nepszava/P.V.)