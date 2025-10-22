Slušaj vest

Njegovi advokati naglasili su da mu nije pružen nikakav poseban tretman i da, iako je smešten u izolaciju iz bezbednosnih razloga, prema njemu se postupa kao i prema svakom drugom zatvoreniku.

Po dolasku u zatvor, Sarkozi je prošao kroz standardni postupak prijema kao i svi novi zatvorenici. Odmah po dolasku, ujutro 21. oktobra, odveden je u službu za registraciju, gde su mu uzeti otisci prstiju i fotografisan je. Dodeljen mu je zatvorski broj i izrađena mu je zatvorska identifikaciona kartica.

Bivši predsednik se takođe podvrgao potpunom pretresu i odložio sve lične stvari koje nisu dozvoljene u sef. Nakon razgovora sa upravnikom zatvora, odveden je u svoju ćeliju.

Njegova ćelija se nalazi u odseku za izolaciju, ima devet kvadratnih metara, prozor koji se ne može otvoriti i mali televizor.

Prostorija je opremljena krevetom i stolom pričvršćenim za pod, plastičnom stolicom, policama, tušem i toaletom bez poklopca, malom ringlom i frižiderom.

Sarkozi može koristiti zidni telefon za pozive na unapred registrovane brojeve - pozivi su neograničeni, ali se naplaćuju.

Svakodnevno ima pravo na jedan sat šetnje u ograđenom dvorištu. Takođe ima pristup teretani i biblioteci, a počeo je i da piše knjigu.

Sarkozi je već uzeo svoje prve obroke u zatvoru, koje mu je doneo zatvorski službenik. Ima pravo na tri posete nedeljno.

Jednu je već iskoristio - njegova supruga Karla Bruni posetila ga je u utorak.

Bivši predsednik može neograničeno da prima posete svojih advokata, naročito radi pripreme zahteva za puštanje na slobodu, koji je podnet u utorak.

Njegov advokat, Kristof Ingran, posetio ga je jutros oko 8:30 i ostao oko dva sata.

Sarkozi je u potpunoj izolaciji i nije u kontaktu s drugim zatvorenicima. Čak i tokom šetnje je sam.

Kada se kreće unutar zatvora, uvek je u pratnji zatvorskih čuvara, kao i svi zatvorenici u izolaciji.

Dva policijska oficira iz službe za zaštitu ličnosti takođe su raspoređena da se brinu o njegovoj bezbednosti - odluka doneta nakon procene rizika i odobrena od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ministar unutrašnjih poslova Loren Nunjez potvrdio je da je odluka doneta „s obzirom na njegov status i pretnje koje vise nad njim“.

Ta dva policajca su 24 sata dnevno u blizini Sarkozijeve ćelije i prate zatvorske stražare pri svakom njegovom izlasku.

Kako prenose novinari i objave na društvenim mrežama, neki zatvorenici su reagovali na Sarkozijev dolazak uzvikujući njegovo ime.

Jedan od njih je snimio video u svojoj ćeliji i rekao:

„Imaće loš boravak u zatvoru“, "Vrati pare, osvetićemo Gadafija", vikao je drugi.