Širom Grčke uhapšeno je 37 ljudi zbog prevara sa poljoprivrednim subvencijama, saopštila je grčka policija.

Operacija, koju je sprovelo Odeljenje za organizovani kriminal, često nazivano "grčki FBI", odvijala se u Solunu, Janjini, Atiki i Kritu.

Usredsređena je na kriminalnu mrežu optuženu za nezakonito dobijanje poljoprivrednih subvencija Evropske unije putem lažnih deklaracija podnetih Agenciji za poljoprivredne subvencije OPEKEPE.

Prema rečima grčkih vlasti, uhapšeni nisu poljoprivrednici niti proizvođači.

Vođa grupe je 38-godišnji bivši zaposleni u Centru za deklaraciju poljoprivrednih proizvoda (KYD), dok je umešan i 36-godišnjak koji trenutno radi u kancelariji KYD-a na Kritu.

Foto: Shutterstock

Istražitelji procenjuju da je mreža prevarantski primila više od 20 miliona evra subvencija, od čega je najmanje pet do deset evra stečeno nezakonito.

Operacija se sprovodi u koordinaciji sa Evropskim javnim tužilaštvom (EPPO), koje je pokrenulo istragu pre otprilike godinu i po dana.

Paralelnu istragu po službenoj dužnosti pokrenule su grčke vlasti, a obe istrage su se navodno odnosile na iste osobe.

Veruje se da su se aktivnosti lanca odvijale između 2018. i 2024. godine.

Većina umešanih nije povezana sa poljoprivrednim zemljištem, a smatra se da jezgro grupe čini između 6 i 15 ljudi.