JEZIVE SCENE U VRTIĆU KOJI SU RUSI GAĐALI DRONOM: Deca plaču i dozivaju roditelje, vatrogaci ih nose u hitnu pomoć! Gori na sve strane (FOTO/VIDEO)
Rusija je tokom noći izvela još jedan masivan napad na gradove širom Ukrajine, a stradao je i vrtić u Harkovu.
Jedna od meta bio je privatni vrtić u Holodnogirskom okrugu.
U napadu su povređena deca, jedna osoba je poginula, a na mestu napada je izazvan požar, potvrdio je gradonačelnik Igor Terehov. Prema poslednjim informacijama, sedam osoba je povređeno.
Između 10:55 i 10:57 tri jake eksplozije odjeknule su u gradu.
Na nebu je viđeno nekoliko dronova, za koje se veruje da su iranski šahidi. Sva deca su uspešno evakuisana iz pogođenog vrtića do 11:18 časova. Požar na mestu udara i dalje traje.
Oglasio se i predsednik UkrajineVolodimir Zelenski.
"Ruski udar dronom pogodio je vrtić u Harkovu - nakon masovnog napada tokom noći. Nažalost, jedna osoba je poginula - izražavam saučešće porodici. Do sada je sedam osoba povređeno i prima medicinsku pomoć. Sva deca su evakuisana i sada se nalaze u skloništima. Preliminarni izveštaji ukazuju da mnogi pokazuju akutne reakcije stresa. Ne postoji opravdanje za napad dronom na vrtić, i nikada ga neće biti. Jasno je da Rusija postaje sve drskija. Ovi napadi su Rusijin šamar svima koji se zalažu za mirno rešenje. Bande i teroriste mogu se zadržati na mestu samo silom", napisao je Zelenski na društvenim mrežama.
(Kurir.rs)