Na nebu je viđeno nekoliko dronova, za koje se veruje da su iranski šahidi. Sva deca su uspešno evakuisana iz pogođenog vrtića do 11:18 časova. Požar na mestu udara i dalje traje.

"Ruski udar dronom pogodio je vrtić u Harkovu - nakon masovnog napada tokom noći. Nažalost, jedna osoba je poginula - izražavam saučešće porodici. Do sada je sedam osoba povređeno i prima medicinsku pomoć. Sva deca su evakuisana i sada se nalaze u skloništima. Preliminarni izveštaji ukazuju da mnogi pokazuju akutne reakcije stresa. Ne postoji opravdanje za napad dronom na vrtić, i nikada ga neće biti. Jasno je da Rusija postaje sve drskija. Ovi napadi su Rusijin šamar svima koji se zalažu za mirno rešenje. Bande i teroriste mogu se zadržati na mestu samo silom", napisao je Zelenski na društvenim mrežama.