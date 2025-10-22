Slušaj vest

Rusija je tokom noći izvela još jedan masivan napad na gradove širom Ukrajine, a stradao je i vrtić u Harkovu.

Jedna od meta bio je privatni vrtić u Holodnogirskom okrugu.

U napadu su povređena deca, jedna osoba je poginula, a na mestu napada je izazvan požar, potvrdio je gradonačelnik Igor Terehov. Prema poslednjim informacijama, sedam osoba je povređeno.

Napad na vrtić u Harkovu Foto: Printscreen/Facebook

Između 10:55 i 10:57 tri jake eksplozije odjeknule su u gradu.

Na nebu je viđeno nekoliko dronova, za koje se veruje da su iranski šahidi. Sva deca su uspešno evakuisana iz pogođenog vrtića do 11:18 časova. Požar na mestu udara i dalje traje.

Oglasio se i predsednik UkrajineVolodimir Zelenski.

"Ruski udar dronom pogodio je vrtić u Harkovu - nakon masovnog napada tokom noći. Nažalost, jedna osoba je poginula - izražavam saučešće porodici. Do sada je sedam osoba povređeno i prima medicinsku pomoć. Sva deca su evakuisana i sada se nalaze u skloništima. Preliminarni izveštaji ukazuju da mnogi pokazuju akutne reakcije stresa. Ne postoji opravdanje za napad dronom na vrtić, i nikada ga neće biti. Jasno je da Rusija postaje sve drskija. Ovi napadi su Rusijin šamar svima koji se zalažu za mirno rešenje. Bande i teroriste mogu se zadržati na mestu samo silom", napisao je Zelenski na društvenim mrežama.

(Kurir.rs)

Ne propustitePlanetaMAMA I DVOJE DECE POGINULI U RUSKOM NAPADU: Šire se dramatični snimci, ljudi u panici beže, Rusi gađali i vrtić (FOTO/VIDEO)
Harkov vrtić
PlanetaGORI KIJEV: Ruski raketni napadi zasuli prestonicu, bukti vatra na sve strane! IMA MRTVIH (FOTO/VIDEO)
Kijev
PlanetaUKRAJINA SNAŽNO UDARILA NA RUSIJU RAKETAMA "STORM ŠEDOU": Pogođena ključnai fabrika vojno-industrijskog kompleksa (VIDEO)
Brjansk.jpg
PlanetaSTRAH U KIJEVU; Ruski hakeri upali u najveću ukrajinsku bazu podataka dobavljača dronova
shutterstock_2144832311.jpg