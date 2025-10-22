Slušaj vest

Najmanje 30 osoba poginulo je u stravičnoj eksploziji cisterne sa naftom u saveznoj državi Niger, u Nigeriji, nakon što je vozilo sletelo sa puta i prevrnulo se.

Meštani su požurili da pokupe gorivo koje je curilo, ali je cisterna iznenada eksplodirala, izazvala ogroman požar koji ih je zahvatio, javlja BBC.

Prvobitni izveštaji su navodili da je oko 30 ljudi poginulo, a najmanje 40 je povređeno u različitom stepenu.

Intenzivna vatra je spalila mnoga tela do neprepoznatljivosti, a povređeni su hitno prebačeni u obližnju bolnicu na lečenje.

Savezni korpus za bezbednost na putevima je izvestio da je u nesreći poginulo najmanje 35 ljudi, dok je lokalni koordinator Nacionalne agencije za upravljanje vanrednim situacijama rekao za AFP da je "29 mrtvih i 42 povređenih".

Nesreća se dogodila na putu Bida-Agaie, a veruje se da se cisterna, koja je putovala iz Lagosa ka severu, prevrnula zbog lošeg stanja puta.

Eksplozije cisterni su česta i smrtonosna pojava u Nigeriji, uprkos višestrukim upozorenjima vlasti o opasnostima sakupljanja prosutog goriva.

Guverner države Niger, Mohamed Umaru Bago, izrazio je saučešće porodicama žrtava, opisujući incident kao "zabrinjavajući, nesrećan i patetičan".

"Obeshrabrujuće je što ljudi i dalje prilaze prevrnutoj cisterni da bi sakupili njen sadržaj uprkos brojnim kampanjama za podizanje svesti", navodi se u saopštenju njegove kancelarije.

Loši uslovi na putevima su glavni uzrok saobraćajnih nesreća u zemlji.

U oktobru prošle godine, u eksploziji cisterne sa gorivom poginulo je 153 ljudi u državi Džigava, dok je u januaru ove godine slična nesreća u državi Niger odnela najmanje 86 života.

(Kurir.rs/Index)

Ne propustitePlanetaTRAGEDIJA U NIGERIJI: Urušio se rudnik zlata, poginulo najmanje 100 ljudi
0801-stockphotoregiondelmaulechileminerinsidetheaccesstunnelofanundergroundgoldandcoppermine1779897323.jpg
PlanetaTRAGEDIJA U SRCU AFRIKE: U stravičnoj saobraćajnoj nesreći stradalo 19 ljudi, otkriven uzrok katastrofe?
screenshot-1.jpg
Planeta(UZNEMIRUJUĆE) POGINULO NAJMANJE 46 LJUDI Krv se razlila po spoljašnjem delu autobusa od siline udara, stravične scene sa mesta udesa (VIDEO, FOTO)
sudar
PlanetaSIN PREDSEDNIKA UGANDE PRETI ODSECANJEM GLAVE VOĐI OPOZICIJE: Strahovanja za bezbednost Bobija Vajna pred izbore za šefa afričke države (FOTO, VIDEO)
milan AP Nicholas Bamulanzeki.jpg