Najmanje 30 osoba poginulo je u stravičnoj eksploziji cisterne sa naftom u saveznoj državi Niger, u Nigeriji, nakon što je vozilo sletelo sa puta i prevrnulo se.

Meštani su požurili da pokupe gorivo koje je curilo, ali je cisterna iznenada eksplodirala, izazvala ogroman požar koji ih je zahvatio, javlja BBC.

Prvobitni izveštaji su navodili da je oko 30 ljudi poginulo, a najmanje 40 je povređeno u različitom stepenu.

Intenzivna vatra je spalila mnoga tela do neprepoznatljivosti, a povređeni su hitno prebačeni u obližnju bolnicu na lečenje.

Savezni korpus za bezbednost na putevima je izvestio da je u nesreći poginulo najmanje 35 ljudi, dok je lokalni koordinator Nacionalne agencije za upravljanje vanrednim situacijama rekao za AFP da je "29 mrtvih i 42 povređenih".

Nesreća se dogodila na putu Bida-Agaie, a veruje se da se cisterna, koja je putovala iz Lagosa ka severu, prevrnula zbog lošeg stanja puta.

Eksplozije cisterni su česta i smrtonosna pojava u Nigeriji, uprkos višestrukim upozorenjima vlasti o opasnostima sakupljanja prosutog goriva.

Guverner države Niger, Mohamed Umaru Bago, izrazio je saučešće porodicama žrtava, opisujući incident kao "zabrinjavajući, nesrećan i patetičan".

"Obeshrabrujuće je što ljudi i dalje prilaze prevrnutoj cisterni da bi sakupili njen sadržaj uprkos brojnim kampanjama za podizanje svesti", navodi se u saopštenju njegove kancelarije.

Loši uslovi na putevima su glavni uzrok saobraćajnih nesreća u zemlji.