Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je poziv predsednika SAD Donalda Trampa da se ne pomeraju sadašnje borbene linije je "dobar kompromis".

On je istakao da je dobra stvar što je Tramp pozvao obe strane da se zaustave na trenutnim pozicijama, navodi Rojters.

Međutim, Zelenski, koji je u poseti nordijskim zemljama, rekao je da sumnja da će ruski predsednik Vladimir Putin podržati takvu ideju.

Zelenski je novinarima u Švedskoj, gde trenutno boravi, rekao:

Foto: Fredrik Sandberg/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Tramp je predložio: Ostanite tu gde jeste i počnite razgovore. Deluje mi da je to pravi kompromis, ali nisam siguran da će Putin to podržati, i to sam rekao američkom kolegi", rekao je Zelenski, preneo je Gardijan pisanje agencije AFP.

Ove reči Zelenskog dolaze usred zamrzavanja planova da se održi razgovor između Trampa i Putina u Budimpešti, dok su pojedini svetski mediji u isto vreme preneli da Ukrajina i njeni evropski saveznici rade na prekidu vatre bez opcije da se Kijev odrekne teritorije.

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da su pripreme Budimpešte za razgovor dvojice lidera u toku.