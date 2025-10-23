Slušaj vest

U Nantu u Francuskoj pokrenuta je istraga nakon što je pronađena žena koja tvrdi da je pet godina bila zatočena u garaži jedne kuće u selu Sent-Molf u departmanu Atlantska Loara.

Patrola žandarmerije je 14. oktobra u selu Sent Molf pronašla 45-godišnju ženu, vidno dezorijentisanu, a onda je ona ispričala jezivu priču zbog koje su, nekoliko dana kasnije, uhapšeni muškarac i žena.

Oni su privedeni 17. oktobra. Par se tereti, između ostalog, za svesnu otmicu sa mučenjem.

Uhapšenoj ženi je određen pritvor, dok je osamdesetpetogodišnji muškarac stavljen pod sudski nadzor.

Zatočena u garaži

Žrtva, koja je rođena 1980. godine, 14. oktobra je oko 21.30 časova zakucala na prozor jedne kuće u selu i počela da priča kako je pet godina bila zatvorena u susednoj kući.

Navela je da je prvo živela u toj kući u zajedničkom stanu sa ženom, a potom je ta žena premestila u šator u dvorištu. Prema njenom iskazu, potom je u kuću došao da živi muškarac, te su je zaključali u garažu.

Četrdesetpetogodišnja žena detaljno je opisala kako je živela u garaži - spavala je na stolici za sunčanje, vršila fiziološke potrebe u posudu i plastične kese, a hranu je dobijala u obliku kaše pomešane sa tečnim sapunom. Navodi da je povremeno izlazila iz garaže, provodila dane napolju po kiši ili hladnoći. Prema tužilaštvu, bila je i žrtva nasilja.

Pretresi potvrđuju iskaz

Žena je navela da je iskoristila trenutak da pobegne iz zatočeništva. Ona je, kako je rekla, dok je muškarac gledao televiziju, izašla iz spoljnog ograđenog prostora u kojem je bila zatvorena i odjurila do susedne kuće po pomoć.

Ona je hitno potom prebačena u bolnicu, u stanju hipotermije. Prema navodima, bila je veoma slaba.

Odmah je pokrenuta opsežna istraga, koja je potvrdila navode žene i identifikovani su osumnjičeni - 85-godišnji muškarac i 60-godišnja žena.

Prema tužilaštvu, istraga je takođe utvrdila da od 2022. godine nema tragova života žrtve, a njeni bankovni računi pokazuju nagli prekid u načinu života, bez ikakvih transakcija, osim poslednjih transfera na račun osumnjičene žene.