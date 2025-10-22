PUTIN TESTIRAO NUKLEARNO ORUŽJE: Bila je to planirana vežba, uspešno je odrađena (VIDEO)
Strateške ruske nuklearne snage izvele su danas vežbu pod vođstvom predsednika Rusije Vladimira Putina, saopštio je Kremlj.
"Svi zadaci su uspešno završeni", navodi se u saopštenju Moskve.
Tokom vežbe je lansirano nekoliko interkontinentalnih balističkih raketa i krstarećih raketa lansiranih iz vazduha.
Vojska je rasporedila kompleks "Jars", podmornicu "Brjansk" u vodama Barencovog mora, strateške nosače raketa Tu-95MS.
Na sastanku sa Generalštabom, predsednik Rusije je naglasio da je vežba odvijala po planu, prenela je RIA Novosti.
Nešto kasnije, Putin je rekao da je današnja vežba bila zakazana.
"Dana 22. oktobra smo imali zakazanu vežbu upravljanja nuklearnim snagama, kao što je ministar odbrane izvestio", rekao je Putin, nadgledajući vojsku iz situacionog centra u Prvoj zgradi Kremlja.
(Kurir.rs/RIANovosti/P.V.)