Slušaj vest

Strateške ruske nuklearne snage izvele su danas vežbu pod vođstvom predsednika Rusije Vladimira Putina, saopštio je Kremlj.

"Svi zadaci su uspešno završeni", navodi se u saopštenju Moskve.

Tokom vežbe je lansirano nekoliko interkontinentalnih balističkih raketa i krstarećih raketa lansiranih iz vazduha.

Vojska je rasporedila kompleks "Jars", podmornicu "Brjansk" u vodama Barencovog mora, strateške nosače raketa Tu-95MS.

Na sastanku sa Generalštabom, predsednik Rusije je naglasio da je vežba odvijala po planu, prenela je RIA Novosti.

Nešto kasnije, Putin je rekao da je današnja vežba bila zakazana.