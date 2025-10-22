Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros u mađarskom gradu Solnok, kada je lokalni autobus udario u zid gimnazije „Varga Katalin“.

Udarac je izazvao urušavanje zida, prednji deo autobusa je potpuno uništen, a veliki broj ljudi je povređen, najmanje 34.

Autobus je udario u školski zid, ali sreća u nesreći je da nije bilo povređenih unutar učionice jer se u tom trenutku nije održavala nastava.

Škola nije morala da bude zatvorena, a utvrđeno je da je oštećena jedna učionica i da je bezbedna, uprkos šteti.

Foto: Facebook/Mayor Mihály Györfi

Velika masa zabrinutih roditelja, učenika i građana okupila se na mestu nesreće.

Policija je morala da rastera deo mase kako ne bi ometali spasilačke operacije.

Većina putnika iz autobusa nije prošla bez povreda.

Prema izveštaju portala szoljon.hu, u nesreći je najmanje 30 ljudi zadobilo lakše povrede, dok su četiri osobe ozbiljno povređene.

Foto: Facebook/Mayor Mihály Györfi