AVION UDARIO U ŽENU PRILIKOM SLETANJA! Nesvakidašnja avionska nesreća u Kaliforniji (VIDEO)
Dve osobe su povređene kada se manji avion spustio na fudbalski teren i udario u ženu koja se tu slučajno našla u pogrešnom trenutku.
Incident se dogodio u utorak u Long Biču u američkoj saveznoj državi Kaliforniji.
Vatrogasna služba Long Biča saopštila je da se avion srušio sinoć oko 16.00 po lokalnom vremenu.
Vatrogasci su uspeli da izvuku starijeg muškarca iz aviona i prebace ga u bolnicu, dok je žena, koja se šetala parkom, gde su fudbalski tereni, takođe povređena.
Vlasti su saopštile da je mali avion bio prizemljen, bez točkova, kada su stigli na mesto nesreće.
"Trup aviona bio je netaknut. Prilikom sletanja, avion je udario pešaka u parku. Naše jedinice su pomogle u izvlačenju pilota, starijeg muškarca, iz aviona i prevezle ga kolima hitne pomoći u lokalnu bolnicu", navodi se u saopštenju.
