Dve osobe su povređene kada se manji avion spustio na fudbalski teren i udario u ženu koja se tu slučajno našla u pogrešnom trenutku.

Incident se dogodio u utorak u Long Biču u američkoj saveznoj državi Kaliforniji.

Vatrogasna služba Long Biča saopštila je da se avion srušio sinoć oko 16.00 po lokalnom vremenu.

Vatrogasci su uspeli da izvuku starijeg muškarca iz aviona i prebace ga u bolnicu, dok je žena, koja se šetala parkom, gde su fudbalski tereni, takođe povređena.

Vlasti su saopštile da je mali avion bio prizemljen, bez točkova, kada su stigli na mesto nesreće.