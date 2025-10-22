Slušaj vest

Poslanici nemačke krajnje desničarske stranke (AfD) optuženi su da pokušavaju da špijuniraju za Rusiju jer u pokrajini Tirginija postavljaju brojna pitanja u regionalnom parlamentu o osetljivim temama.

Članovi AfD u Tiringiji podneli su 47 pitanja o temama poput ključne infrastrukture, rekao je ministar unutrašnjih poslova te pokrajine Georg Majer za list "Handelšblat".

"Utisak je gotovo neizbežan da AfD radi po listi naloga Kremlja sa svojim istragama“, rekao je Majer, dodajući da se pitanja postavljaju sa "sve većim intenzitetom i dubinom detalja".

Foto: Shutterstock

Istraga je obuhvatiae transport, vodosnabdevanje, kao i digitalnu i energetsku infrastrukturu, dodao je Majer, član Socijaldemokratske stranke, mlađeg partnera u vladi kancelara Fridriha Merca.

"AfD je podneo slične istrage i na drugim mestima u Nemačkoj", rekao je on.

Ringo Milman, političar AfD u parlamentu Tiringije, odbacio je Majerove optužbe kao "bizarne teorije zavere" i optužio ga da pokušava da "kriminalizuje političke protivnike".