UKRAJINA GAĐALA METE DUBOKO UNUTAR RUSKE TERITORIJE: "Pogodili smo mašinski zavod u Mordoviji i naftnu rafineriju u Mahačkali" (VIDEO)
Ukrajinski Generalštab saopštio je danas da su rano jutros odbrambene snage Ukrajinegađale Saranski mašinski zavod u ruskoj republici Mordoviji i naftnu rafineriju Mahačkala u republici Dagestan.
"Konkretno, pogođen je Mehanički zavod u Saransku, u Mordoviji. Eksplozije su zabeležene na teritoriji preduzeća. Zavod proizvodi protivpešadijsku inženjersku municiju i komplete za minobacanje, detonatore za municiju i inicijatorske jedinice", navodi se u saopštenju ukrajinskog Generalštaba.
Pored toga, pogođena je i rafinerija nafte u Mahačkali u Dagestanu, odnosno, jedna od prerađivačkih jedinica na teritoriji preduzeća.
"Glavna svrha postrojenja je obezbeđivanje goriva i njegovo skladištenje u interesu pomorske baze Kaspijske flote i snabdevanje vojnih plovila ruskih okupatora gorivom. Godišnji obim prerade je do milion tona", istakli su iz Generalštaba u Kijevu.
U utorak su ukrajinske odbrambene snage napale Brjanski hemijski pogon , koristeći rakete "Storm šedou".
(Kurir.rs/UkrajinskaPravda/P.V.)