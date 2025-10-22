Slušaj vest

Ukrajinski Generalštab saopštio je danas da su rano jutros odbrambene snage Ukrajinegađale Saranski mašinski zavod u ruskoj republici Mordoviji i naftnu rafineriju Mahačkala u republici Dagestan.

"Konkretno, pogođen je Mehanički zavod u Saransku, u Mordoviji. Eksplozije su zabeležene na teritoriji preduzeća. Zavod proizvodi protivpešadijsku inženjersku municiju i komplete za minobacanje, detonatore za municiju i inicijatorske jedinice", navodi se u saopštenju ukrajinskog Generalštaba.

Pored toga, pogođena je i rafinerija nafte u Mahačkali u Dagestanu, odnosno, jedna od prerađivačkih jedinica na teritoriji preduzeća.

"Glavna svrha postrojenja je obezbeđivanje goriva i njegovo skladištenje u interesu pomorske baze Kaspijske flote i snabdevanje vojnih plovila ruskih okupatora gorivom. Godišnji obim prerade je do milion tona", istakli su iz Generalštaba u Kijevu.