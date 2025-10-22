"MRZIM GA ZBOG ONOG ŠTO MI JE URADIO"

"MRZIM GA ZBOG ONOG ŠTO MI JE URADIO"

Slušaj vest

Švedski mediji, mahom bliski krajnjoj desnici, nedavno su objavili priču o Meji Oberg (17), koju je u septembru prošle godine silovao Džazid Mohamed, izbeglica iz Eritreje, koji je bio godinu dana stariji od nje.

Fokus ovih izveštaja nije bio na samom silovanju, za koje je počinilac na kraju osuđen na tri godine zatvora, već na činjenici da nije deportovan u domovinu.

Okružni sud u severnom švedskom gradu Šelefteu oslobodio je Mohameda prvostepenom presudom.

U obrazloženju presude, sud je naveo da je tužilja nesumnjivo silovana, ali da tužilac nije dokazao da je Mohamed počinilac.

Tužilac se žalio na presudu i u postupku pred višim sudom, Mohamed je osuđen na zatvorsku kaznu, preneo je Indeks.

Foto: printscreen/društvene mreže

"Mrzim ga zbog onoga što mi je uradio"

"Mrzim ga zbog onoga što mi je uradio i osetila sam veliko olakšanje nakon što je osuđen. Bila sam prestravljena kada sam ga videla u školi“, rekla je Meja za Švedski javni radio sredinom septembra ove godine.

Pored činjenice da je Meja prepoznala počinioca nekoliko dana kasnije u svojoj srednjoj školi, Apelacioni sud je smatrao ključnim za osudu to što je Mohamedov mobilni telefon bio u blizini u vreme zločina.

Ali, procena Apelacionog suda da „krivično delo silovanja nije dovoljno ozbiljno“ da se naloži deportacija počinioca u Eritreju, kako je tražio tužilac, izazvala je kontroverzu.

švedska policija Foto: AP Kicki Nilsson

Sud: Deportacija zahteva da krivično delo bude posebno ozbiljno

Apelacioni sud je istakao da deportacija zahteva da počinjeno krivično delo bude "posebno ozbiljno i da bi dozvoljavanje počiniocu da ostane u Švedskoj izazvalo ozbiljnu pretnju javnom redu i bezbednosti".

Kvalifikacija "posebno ozbiljno" se obično smatra ispunjenom u praksi kada je stranac osuđen na nekoliko godina zatvora.

Sud dalje navodi nekoliko primera ozbiljnih krivičnih dela, kao što su pokušaj ubistva i trgovina ilegalnim drogama, za koje je naložena deportacija iz zemlje.

Sud takođe citira odluke i tumačenja različitih evropskih i međunarodnih institucija i agencija, koja navode da silovanje obično predstavlja posebno teško krivično delo i generalno dovodi do prestanka izbegličke zaštite.

Apelacioni sud se takođe pozvao na tumačenje Švedskog apelacionog suda za migracije, koji ističe da se "mora sprovesti sveobuhvatna procena, uzimajući u obzir ne samo pravnu kvalifikaciju krivičnog dela i njegovu krivičnu težinu, već i okolnosti koje okružuju samo krivično delo".

Foto: Shutterstock

Mohamed mora da plati 22.000 evra, može da ostane u Švedskoj

Mohamed ostaje u švedskom pritvoru dok ne ode na izdržavanje zatvorske kazne i dužan je da žrtvi plati 240.000 kruna (22.000 evra) odštete.