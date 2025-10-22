Slušaj vest

Proratni političari šire glasine i lažne vesti preko svojih medija o navodnom otkazivanju samita Rusija-SAD u Budimpešti u pokušaju da poremete taj sastanak, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

"Uopšte me ne iznenađuje što su poslednjih dana razni mediji stalno preplavljeni vestima, glasinama i lažnim vestima o tome da se mirovni samit neće održati, ili da se možda neće održati, ili da se sada neće održati. To treba smatrati prirodnim, budući da je proratni tabor, i mediji koji mu služe, očigledno zainteresovan da spreče održavanje ovog mirovnog samita i bore se protiv toga sopstvenim snagama“, rekao je Sijarto za televiziju M1.

On je naglasio da su to alati proratnih snaga: lažne vesti, glasine i reference na neimenovane zvaničnike, i da se mora izdržati.

"Mađarska nastavlja pripreme", dodao je mađarski ministar.

Juče je neimenovani zvaničnik iz SAD rekao da sastanaka neće biti.

"Siguran sam da će mediji, dok se mirovni samit ne održi, svakodnevno objavljivati desetine glasina, lažnih informacija i pominjanja nepoznatih zvaničnika, objašnjavajući zašto se mirovni samit neće održati, ili zašto se neće održati tog i tog datuma“, rekao je Sijarto.