Međunarodni sud pravde procenio je da Izrael nije potkrepio svoje tvrdnje da su članovi UNRWA, agencije UN za palestinske izbeglice, radili za terorističku grupu Hamas protiv koje se bori u Gazi.

"Sud smatra da Izrael nije potkrepio svoje tvrdnje da je značajan deo zaposlenih UNRWA 'članovi Hamasa ili drugih terorističkih frakcija', rekao je predsednik MSP Judži Ivasava, preneo je Tajms of Izrael.

Izrael je zabranio UNRWA da deluje na izraelskom tlu nakon što je optužio neke od njenih zaposlenih da su učestvovali u napadu Hamasa 7. oktobra 2023. godine, koji je izazvao rat.

Tokom niza istraga, uključujući i onu koju je vodila bivša francuska ministarka spoljnih poslova Katrin Kolona, otkriveni su neki "problemi vezana za neutralnost“ u UNRWA.

Međutim, izveštaj iz aprila 2024. godine navodi da Izrael "još treba da pruži dokaze" za tvrdnju da je "značajan broj zaposlenih UNRWA deo terorističkih organizacija".

U svom mišljenju, MSP odbacuje glavni argument Izraela za zakon protiv UNRVA: da organizacija više nije nepristrasna ili neutralna, navodeći da nema dokaza da je UNRWA prekršila zahteve nepristrasnosti prema Članu 59. Četvrte Ženevske konvencije, za koji kaže da se odnose na diskriminaciju u pružanju humanitarne pomoći i usluga.

Sud takođe kaže da neutralnost nije zahtev prema Članu 59, iako priznaje da se može koristiti za utvrđivanje nepristrasnosti, i kaže da "informacije pred sudom nisu dovoljne" da se utvrdi da UNRWA nije neutralna organizacija.

