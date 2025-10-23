Slušaj vest

Međunarodni sud pravde (MSP) saopštio je da je Izrael obavezan da ne pribegava izgladnjivanju kao načinu ratovanja u Gazi.

"Sud podseća na obavezu Izraela da ne pribegava izgladnjivanju civilnog stanovništva kao načinu ratovanja", rekao je predsednik MSP Judži Ivasava.

MSP, sa sedištem u Hagu, dodao je da Izrael mora da zadovolji "osnovne potrebe stanovništva Pojasa Gaze".

"Kao okupaciona sila, Izrael je obavezan da obezbedi osnovne potrebe lokalnog stanovništva, uključujući zalihe neophodne za njihov opstanak", rekao je Ivasava.

On je dodao da je Izrael obavezan da olakša isporuku pomoći Gazi, uključujući i onu koju pruža agencija UN za palestinske izbeglice (UNRWA).

MSP je podsetio da Izrael nije dokazao da su neki zaposleni UNRWA bili članovi palestinskog pokreta Hamas, kao što je Jerusalim tvrdio.

"Sud zaključuje da Izrael nije potkrepio svoje tvrdnje da je deo zaposlenih u UNRWA pripada Hamasu ili drugim terorističkim frakcijama", rekao je predsednik MSP.