Ruske snage nastavljaju prodor u Donbasu, osvajajući položaje u Pokrovsku i Rodinskom, dok se borbe šire i na Mirnograd.

Posle zauzimanja železničke stanice u centralnom Pokrovsku i prelaska pruge na zapadu grada, ukrajinske linije odbrane se ubrzano urušavaju.

Prema najnovijim izveštajima, u centralnom Pokrovsku ruske jedinice su zauzele železničku stanicu i prešle prugu na zapadu grada.

Time je put E-50 ka Dnjepropetrovsku potpuno presečen za ukrajinske snage. Na taj način Ukrajinci više nemaju bezbedan kopneni koridor za snabdevanje pokrovskog džepa.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Ukrajinske jedinice nekako drže položaje u parku Juvilejni i pojedinim delovima centra grada, gde su pod sve jačim ruskim pritiskom.

Sve ove jedinice su vrlo nepovoljnom položaju, sa ruskim snagama sa tri strane. Istovremeno, ruske snage prodiru severno od grada, ulazeći dublje u Rodinsko, gde je polovina grada već u njihovim rukama. Pod vatrom je ponovo i „T“ raskrsnica, mesto gde je pre desetak dana uništena velika ukrajinska kolona. Upravo ovaj pravac predstavlja poslednju trasu snabdevanja za Pokrovsk i Mirnograd, što značajno ubrzava urušavanje ukrajinskih položaja.

U Mirnogradu, situacija se iz dana u dan pogoršava: ruske snage sada napreduju i sa severne strane, otvarajući novi pravac napada i ugrožavajući evakuaciju ukrajinskih jedinica. Za Ukrajinu je Pokrovsk faktički izgubljen, ali mnogo veći problem postaje potencijalni kolaps linija u Mirnogradu. Tamo je značajan ukrajinski garnizon, a još uvek nema znakova organizovanog povlačenja

1/15 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zanimljivo je da se u ovom trenutku pojavljuje i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, koji sve češće u javnim izjavama indirektno poziva i sebe na predstojeći susret Vladimira Putina i Donalda Trampa, predlažući da se „trenutne linije fronta“ priznaju kao polazna osnova za mirovne pregovore.

Ukrajina, iako još uvek formalno kontroliše ova tri grada, u stvarnosti ih više drži na papiru nego na terenu — oni su postali težak teret za Oružane snage Ukrajien, bez realne šanse za stabilizaciju.

Sa sve dubljim prodorom Rusa na Dobropoljskom pravcu i ulaskom u Šahovo, jasno je da je ukrajinska odbrana u Donbasu ostala bez rezervi, a front u ovom delu istočne Ukrajine ulazi u fazu nepovratnog sloma.