Masovna proizvodnja ukrajinskih dronova u Ujedinjenom Kraljevstvu trebalo bi uskoro da počne, dok se zemlja razorena ratom prebacuje na licenciranu proizvodnju oružja domaćeg dizajna u zemljama partnerima.

Na konferenciji za novinare, britanski ministar odbrane Džon Hili rekao je da će zajednički proizvodni projekat, nazvan "Octopus", početi "za nekoliko nedelja", prenosi blog Defense news.

Najava je usledila nekoliko dana nakon što je državna ukrajinska grupacija za odbrambenu tehnologiju "Brave1" identifikovala nekoliko kategorija oružja koje se smatraju pogodnim za izvoz zapadnim saveznicima. Tokom poslednjih meseci, Kijev je istraživao mogućnost ublažavanja zabrane izvoza oružja.

U julu su zvaničnici pokrenuli novu inicijativu koja bi omogućila saveznicima, kao što su članice Ramštajn grupe globalnih zaštitnika, da lokalno proizvode ukrajinske sisteme. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je upozorio da će ovaj proces biti postepen i da će obuhvatiti samo delimično i regulisano ukidanje restrikcija, ograničeno na oružje u suficitu.

Britanski ministar je otkro da presretač "Octopus", dokazani sistem protiv napadačkih dronova tipa "Šahid", postaje osnova takozvanog evropskog "zida dronova" za odvraćanje daljih ruskih vazdušnih pretnji.

Ovo zajedničko partnerstvo bi, prema izveštaju "Bloomberga", moglo rezultirati stopom proizvodnje od oko 2.000 jedinica mesečno.

"Kroz Projekat Octopus, naši ukrajinski prijatelji će podeliti tehnologiju i intelektualnu svojinu sa Velikom Britanijom, zauzvrat, mi ćemo to dalje razvijati i masovno proizvoditi kako bismo svakog meseca isporučivali hiljade presretačkih dronova nazad u Ukrajinu", objasnio je Hili.

Foto: EPA Stringer, x

U septembru je privatni ukrajinski proizvođač dronova "Ukrspecsystems" objavio da ulaže preko 267 miliona dolara u izgradnju nove fabrike u Mildenholu, u Velikoj Britaniji.

Dotični presretač je razvijen u Ukrajini uz podršku britanskih tehničara i osoblja, ali navodno košta manje od 10 odsto sistema za koje je zamišljen da cilja.

Velika Britanija udvostručuje svoje kapaciteta za proizvodnju dronova, a ministar Hili je takođe najavio stvaranje novog britanskog Centra za dronove, dodajući da će se investicije u dronove i druge autonomne sisteme udvostručiti i ukupno iznositi više od 4 milijarde funti. Zemlja se obavezala da će 10 odsto svog budžeta za opremu potrošiti na nove tehnologije, počev od ove godine.