Muškarac je priveden u Vašingtonu pošto se automobilom zaleteo u ogradu Bele kuće, saopštile su tamošnje vlasti.

Američka Tajna služba saopštila je sinoć da je muškarac nešto pre 23 časa udario automobilom bezbednosna vrata na ulazu u Belu Kuću, nakon čega je uhapšen.

Istražitelji su pretražili njegov automobil i procenili da je bezbedan, saopštili su zvaničnici te službe.

Dodatne informacije o nesreći i njen motiv nisu poznati.

