Muškarac je priveden u Vašingtonu nakon što se automobilom zaleteo u ogradu Bele kuće.
Reagovala Tajna služba
INCIDENT ISPRED BELE KUĆE: Muškarac uhapšen pošto se automobilom zaleteo na ogradu
Muškarac je priveden u Vašingtonu pošto se automobilom zaleteo u ogradu Bele kuće, saopštile su tamošnje vlasti.
Američka Tajna služba saopštila je sinoć da je muškarac nešto pre 23 časa udario automobilom bezbednosna vrata na ulazu u Belu Kuću, nakon čega je uhapšen.
Istražitelji su pretražili njegov automobil i procenili da je bezbedan, saopštili su zvaničnici te službe.
Dodatne informacije o nesreći i njen motiv nisu poznati.
