Vazdušno-desantne snage Oružanih snaga Ukrajine saopštile su da su tokom operacije u selu Kučeriv Jar, u pravcu grada Dobropilje u Donjeckoj oblasti, zarobile više od 50 ruskih vojnika.

U saopštenju se navodi da je akciju oslobađanja izveo 132. odvojeni izviđački bataljon. Pored toga, ukrajinske snage objavile su video na kojem se vidi podizanje ukrajinske zastave u centru sela - kao simbol ponovnog preuzimanja kontrole nad teritorijom.

Dobropilja i okolna područja u Donjeckoj oblasti su mesecima poprište intenzivnih borbi. Ovaj napredak znači da ukrajinske snage mogu da deluju u područjima gde je ruska ofanziva uglavnom uspešna.

Dobropiljski pravac je važan jer vodi do komunikacionih i logističkih linija unutar Donjecke oblasti, a kontrola sela poput Kučerivog Jara može imati taktičku vrednost u širim manevrima.

Kurir.rs/Agencije

